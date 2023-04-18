Okan Gaytancıoğlu: "Altıntaş Köyünün 182 Dekarlık Ormanlık ve Çalılık Arazisine Bir Madencilik Şirketi El Koymak İstiyor"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Altıntaş köyünün 182 dekarlık ormanlık ve çalılık arazisine bir madencilik şirketinin el koymak istediğini iddia etti. Gaytancıoğlu, "Dışarıdan hayvan ithal edeceğimize buralarda besleyelim, bedava yem kaynağı burası. Bir sürü gencimiz var işsiz güçsüz. Hayvancılık yapılacak yerler burası" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Altıntaş köyünün 182 dekarlık ormanlık ve çalılık arazisine bir madencilik şirketinin el koymak istediğini iddia etti. Gaytancıoğlu, "Dışarıdan hayvan ithal edeceğimize buralarda besleyelim, bedava yem kaynağı burası. Bir sürü gencimiz var işsiz güçsüz. Hayvancılık yapılacak yerler burası" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, bugün Keşan'ın Altıntaş köyünde çiftçilerle birlikte açıklama yaptı. Köyünün 182 dekarlık ormanlık ve çalılık arazisine bir madencilik şirketinin el koymak istediğini öne süren Gaytancıoğlu, çiftçilerin hayvanlarının otlattığı alanda maden ocağı açılmak istendiğini belirterek şunları söyledi:

"HAYVANCILIK YAPILACAK YERLER BURASI"

"182 dekarlık, köye ait, yıllarca koyun, hayvan otlatılan bir yere bir maden ocağı işletmesi el koymak istiyor. Diyor ki 'Burası mera değil, burası artık bir toprak parçası. Ben de burada ocak yaparım, kömür çıkartırım, taş ocağı yaparım, her şeyi yaparım'. Burası, yine aynı şirketin göz diktiği sözde çalılık, ama bize göre ormanlık bir arazi. Aynı zamanda burada kuzular da otluyor, büyükbaş hayvanlar otluyor. Ciddi bir kekik kokusu var, hafiften de yağmur yağdı. Ama o şirket buraya el koymak istiyor. Dışarıdan hayvan ithal edeceğimize buralarda besleyelim, bedava yem kaynağı burası. Bir sürü gencimiz var işsiz güçsüz. Hayvancılık yapılacak yerler burası."

"KÖYÜ DE BURADAN ALSINLAR, GÖTÜRSÜNLER"

Köyde yaşayan bir çiftçi ise "Köye gelen bütün kuyu suları bu ana hattan geliyor. Burası kömür ocağı olduğu zaman köyü de buradan alsınlar, götürsünler" diye konuştu. Meralarına kömür ocağı açılırsa hayvanlarını otlatamayacağını ifade eden köylü, "74 yaşındayım. 30 sene burada keçi, koyun otlattım. Hiçbir şey olmaz. Hayvanlarımız nereye çıkacak, başka çıkış noktası da yok" dedi.

Bir başka köylü de "Burada mücadele edeceğiz. Kurtaracağız, bu vatan bizim. Hayvancılık ölüyor. Sularımız gidiyor. Hepsi milli tehlike, geleceğimiz yok oluyor" diye konuştu.

CHP'nin Edirne milletvekili adayı Ahmet Erken ise "Burada küçükbaş hayvancılığı gerçekten çok yoğun. Eğer buraları maden ocağı olursa zaten küçükbaş hayvancılık, mera hayvancılığı da bitecektir" dedi.