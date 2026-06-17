Eskişehir'deki Eğitimcilerden Ankara'daki Meslektaşlarına Destek Mesajı: "Adaletsizliğe Karşı Mücadele Etmek Suç Değildir"

(ESKİŞEHİR) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile Eğitim Sen Eskişehir Şubeleri, Ankara'da öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Eğitim Sen Şube Başkanı Özkan Demirkol, adaletsizliğe karşı mücadele etmenin suç olmadığını ifade ederek, "Suç olan, öğretmenlerin haklı taleplerine kulak tıkamak; anayasal ve demokratik haklarını kullanmak isteyen eğitim emekçilerinin karşısına polis gücüyle çıkmaktır" dedi.

Özel sektörde çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'daki eylemine polis müdahalesine tepkiler sürüyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile Eğitim Sen Eskişehir Şubeleri, açıklama yaparak Ankara'da eylemlerini sürdüren öğretmenlere destek verdi.

Eğitim Sen Şube Başkanı Özkan Demirkol, özel sektörde çalışan öğretmenler güvenceli çalışma, insanca yaşayacak ücret, taban maaş ve özlük hakları için, mülakat mağduru öğretmenler ise yıllardır emek vererek kazandıkları haklarının teslim edilmesi için seslerini duyurmaya çalıştığını söyledi.

"Ancak öğretmenlerin taleplerine yanıt vermesi gerekenler, bir kez daha çözüm yerine polis barikatını, müzakere yerine gözaltını, hak arama özgürlüğü yerine baskıyı tercih etmiştir" diyen Demirkol, "Ankara'da gerçekleştirilen eylemlere yönelik polis müdahalesinde çok sayıda öğretmen gözaltına alınmış; öğretmenler darp, ters kelepçe, biber gazı ve abluka ile karşı karşıya bırakılmıştır. Buradan açıkça ifade ediyoruz, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına, eğitim emekçilerinin güvencesizliğe ve düşük ücretlere mahküm edilmesine, mülakat adı altında yaratılan adaletsizliğe karşı mücadele etmek suç değildir. Suç olan, öğretmenlerin haklı taleplerine kulak tıkamak; anayasal ve demokratik haklarını kullanmak isteyen eğitim emekçilerinin karşısına polis gücüyle çıkmaktır" ifadelerini kullandı."

"ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİ GÜVENCESİZ ÇALIŞIYOR"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Şube Başkanı Özgür Cihan Tıknazoğlu, özel sektör öğretmenleri güvencesiz çalıştırıldığına dikkat çekerek, "Mücadele dersini öğretmenler veriyor. Mücadele dersini öğretmenler veriyor. Bizler özel sektörde çalışan öğretmenleriz. Sendikamız kurulduğu günden bu yana özel sektörde çalışan öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için mücadele ediyor. 2014 yılında elimizden alınan bir taban maaş hakkımız var. Öncelikli olarak bu hakkı tekrar kazanmak için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız güvencesiz koşullarda çalışıyorlar, çok zor koşullarda çalışıyorlar. Primleri eksik yatıyor, çoğu işsizlik tehdidi ile karşı karşıya. Buna karşı mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA