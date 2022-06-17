Öğretmenler korosundan Türk halk müziği konseri

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde Gölhisar Kaymakamlığının "Öğretmenlerimiz Halkla Buluşuyor" projesi çerçevesinde kurulan öğretmenler korosu konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda tertiplenen konserde kısa bir selamlama konuşması yapan Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, "Hepiniz hoş geldiniz. Koromuz bir fikirle başladı. 6 aylık bir çalışmanın sonunda bugün burada sizlerin karşısına çıkmaktan çok mutluyuz. Özellikle bayan öğretmenlerimiz yeri geldi hem çocuklarıyla ilgilendiler, hem 6 aylık hummalı bir çalışma içinde ailelerinden ayırdıkları zamanlarda büyük emek gösterdiler. Amatörüz ama bu gece size profesyonel bir gece yaşatacağız, hepinize iyi dinletiler" dedi.

Ardından Hilal Bural'ın sunumuyla başlayan gecede Koro Şefi Vural Memili idaresindeki Gölhisar Öğretmenler Korosu konser verdi. 25 solist öğretmenin yer aldığı koro, bağlamada 3 öğretmen, ney, keman, ritm, elektrogitar, basgitar, keman, sipsi, davulda birer olmak üzere 35 öğretmenden oluşuyor.