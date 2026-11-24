Haber : Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri ve velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıf öğretmenleri Ayhan İssi'ye anlamlı bir armağan verdi. Öğretmenlerine hediye almak yerine hatıra ormanı oluşturmayı tercih eden veliler, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Etkinlikle çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırılırken öğretmenlerine de yıllar boyunca yaşayacak bir armağan bırakıldı.

Isparta Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri ve velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenleri Ayhan İssi'ye hediye almak yerine hatıra ormanı oluşturmayı tercih eden veliler, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

"AĞAÇ DİKMEK BİR CAN VERMEKTİR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan sınıf öğretmeni Ayhan İssi, öğrencileri ve velilerinin kendisine güzel bir sürpriz hazırladığını belirterek, "Bugün 24 Kasım dolayısıyla öğrencilerim ve velilerim güzel bir sürpriz yaptılar. Yeşil Vatan kapsamında ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Bana çok güzel bir hediye verdiler. Bizim adımıza bir hatıra ormanı oluşturuluyor. Doğa ve çevre bilincinin oluşması için bu etkinliği çok faydalı buluyoruz. Çocuklar burada birebir yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Doğanın içerisinde bir can vermek, ağaç dikmek bir can vermektir. Bunu derslerde ne kadar anlatırsak anlatalım, bu kadar etkili olmayacaktı" dedi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla yıllardır hediye kabul etmediğini ifade eden İssi, velilerin daha önce de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

"SEVGİ BAĞININ SOSYAL ETKİNLİKLERLE GÜÇLENMESİNİ İSTEDİK"

Etkinliğe katılan bir öğrenci velisi Sevil Yalçın da çocuğunun bu yıl 1. sınıfa başladığını belirterek, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yalçın, "Bu etkinlikte öncelikle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Etkinliğin ortaya çıkış sürecini de anlatan Yalçın, öğretmenlerinin hediye kabul etmemesi üzerine böyle bir fikir geliştirdiklerini belirterek, "Öğretmenimiz, Öğretmenler Günü etkinliğinde hediye kabul etmiyordu. Öğrencilerle arasındaki bağın hediyelerle ve veliler arasında toplanan miktarlarla olmayacağını, öğrencilerle arasındaki sevgi bağının böyle sosyal etkinliklerle daha güçleneceğini anlatmak için bu şekilde yapmamızı istedi. Biz de çok seve seve katıldık, çok memnunuz bu organizasyondan" dedi.

Kaynak: ANKA