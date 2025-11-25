Haberler

Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Değeri Vurgulandı

Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Değeri Vurgulandı
Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Özel Vakıf Okulları'nın Öğretmenler Günü programına katılarak öğretmenlerle buluştu. Hacımüftüoğlu, öğretmenlerin önemine ve fedakarlıklarına dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Özel Vakıf Okulları tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılarak, öğretmenlerle bir araya geldi. Rektör Hacımüftüoğlu'na programda eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş ve Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Kalkındırma Vakfı Müdürü Erdal Karagülle de eşlik etti.

Vakıf Okulları bünyesinde görev yapan öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen program, Rektör Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyetin salona teşrifleriyle başladı. Yemek ve müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, öğretmenlere özel hazırlanan program renkli ve anlamlı anlara sahne oldu.

Programın açılışında bir konuşma yapan Kalkındırma Vakfı Müdürü Erdal Karagülle, öğretmenlerin fedakarlıklarına dikkat çekerek tüm eğitim kadrosuna teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversite Olarak Eğitimin Her Seviyesine Destek Vermeyi Sürdüreceğiz"

Konuşmasında öğretmenliğin bir meslekten çok daha fazlası olduğuna vurgu yapan Rektör Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hayatımızda derin izler bırakan, bizleri hayata hazırlayan, düşünmeyi öğreten ve değer kazandıran en özel insanları; yani öğretmenlerimizi anmak ve onlarla bir arada olmak için buradayız. Sizler, ülkemizin yarınlarını şekillendiren en güçlü irfan sahiplerisiniz. Fedakarlığınız, sevginiz ve özveriniz sadece bugünün değil, geleceğimizin de en güçlü teminatıdır."

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Okullarının, okul öncesinden lise düzeyine kadar tüm kademelerde, nitelikli ve özverili bir öğretmen kadrosuna sahip olmasının büyük bir şans olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Vakfımızın okullarında görev yapan tüm öğretmenlerimiz, yalnızca bilgi aktarmıyor; karakter inşa ediyor, değer öğretiyor ve çocuklarımızın hayatına yön veriyor. Bu kurumların başarısı, sizlerin gayretinin ve emeğinin eseridir. Üniversite olarak eğitimin her seviyesine destek vermeyi sürdüreceğiz."

Programda ayrıca öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edilirken, öğretmen teşvik ödülleri sahiplerini buldu. Etkinlik, bilgi yarışması ve çeşitli aktivitelerle devam ederek keyifli bir atmosferde sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
