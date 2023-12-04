Öğretmenler 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi

Mersin'de görev yapan öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında hain teröristlerin alçak saldırısı sonucu 23 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğretmenlik ideallerini, azmini, başarısını ve hüzünle biten yaşam hikayesini beyaz perdeye taşıyan, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Bir alışveriş merkezinin sinemasında filmi izleyen öğretmenlere, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve eşi Dr. Mehmet Durmuş ile 13 ilçenin ilçe milli eğitim müdürleri eşlik etti. Vali Pehlivan, sinema filminin sonunda öğretmenler ile bir süre sohbet etti. Filmin çok dokunaklı olduğunu, şehit Aybüke öğretmenin meslek aşkı, azmi ve ideallerini bütün öğretmenlere miras bıraktığını belirten Pehlivan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise içleri kan ağlayarak filmi izlediklerini kaydederek, "Bir öğretmenin nasıl büyük ideallerle mesleğine adım attığını, nasıl azimle ve şevkle çalıştığını gördük. Her sahnede içimiz yandı. Tüm şehitlerimizi, tüm şehit meslektaşlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Onların emanetine sahip çıkacağımıza, evlatlarımıza, Türkiye'mize sahip çıkacağımıza, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi her geçen yıl daha da yükselteceğimize, hiçbir terör örgütünün vatanımızı, milletimizi bölmesine izin vermeyeceğimize söz veriyorum. Bu vatan bizlere emanet. Ruhları şad olsun. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Valimize ve eşleri Yıldız Pehlivan'a en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN