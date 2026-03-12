Haberler

Bayburt'ta sıfır atık eğitimleri devam ediyor

Bayburt'ta sıfır atık eğitimleri devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine çevre bilincini artırmak amacıyla sıfır atık ve çevre dostu alışkanlıklar hakkında eğitim verildi. Eğitimde geri dönüşümün önemi ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi konular ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine sıfır atık ve çevre farkındalığı eğitimi verildi.

Bayburt'ta öğrencilerde çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri sürüyor. Gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere sıfır atık yaklaşımının amacı ve günlük hayatta uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar hakkında bilgi verilerek, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşümün önemi, doğal kaynakların verimli kullanılması konuları anlatıldı.

Eğitimde ayrıca sıfır atık sisteminin; atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık miktarının azaltılmasını hedefleyen çevre yönetimi yaklaşımı olduğu vurgulandı. Çevreyi korumanın bireysel sorumluluklarla başladığı, küçük alışkanlıkların büyük çevresel faydalar sağlayabileceği öğrencilere hatırlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

Kanlı talimat! Savaşın yönü değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! İşte en yaşlı il

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Gelen veriler hayli vahim
İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin

Trump'ın yeni planı tansiyonu yükseltti: Aklınızdan bile geçirmeyin
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!