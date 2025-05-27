Öğrencilerden Öğretmenlerine Duygusal Veda

Öğrencilerden Öğretmenlerine Duygusal Veda
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle geçici olarak görevinden ayrılan öğretmenleri Suna Öğretmen'e sürpriz bir veda düzenledi. Öğrenciler, evinin önünde düzenledikleri etkinlikle öğretmenlerine olan sevgilerini gösterdiler.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yürekleri ısıtan bir veda anı yaşandı. Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle görevinden geçici olarak ayrılmak zorunda kalan sınıf öğretmenleri Suna Öğretmen'e sürpriz bir veda düzenledi.

Geçirdiği ameliyat sonrası 3 aylık rapor alarak öğrencilerini mezun edemeden görevine ara vermek zorunda kalan Suna Öğretmen'in evinin önüne, öğrencileri ve velileri hep birlikte geldi. Ellerinde meşaleler, dillerinde şarkılarla öğretmenlerinin evinin önünde duygusal anlara sahne olan bir etkinlik gerçekleştiren minikler, kep atarak mezuniyetlerini sembolik olarak kutladı.

Öğrenciler, "Sizi unutmadık öğretmenim" diyerek Suna Öğretmen'e olan sevgilerini ve vefalarını gösterdi. Suna Öğretmen gözyaşlarını tutamadı. Veliler de bu anlamlı organizasyon için büyük destek verirken, mahallede duygulu anlar yaşandı.

Suna Öğretmen, "Onların sevgisini her zaman hissettim ama bu kadarını beklemiyordum. Çok duygulandım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim," diyerek duygularını dile getirdi.

Bu anlamlı ziyaret, öğretmen-öğrenci bağının ne kadar güçlü ve özel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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