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Öğrenciler Filistin ve Doğu Türkistan için yürüdü

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Sivas'ta Filistin ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki göstermek amacıyla öğrencilerden oluşan bir grup yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Filistin'deki zulüm ve Doğu Türkistan'daki insanlık dramına dikkat çekildi.

Öğrencilerin kalbi Filistin ve Doğu Türkistan için attı

SİVAS - Sivas'ta Filistin ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki göstermek amacıyla büyük bölümü öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup yürüyüş düzenlendi.

Sivas'ta Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen yürüyüş Tarihi Tren Garı'ndan kent meydanına kadar sürdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar Filistin'de yaşanan zulüm ve Doğu Türkistan'daki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla slogan attı. Yürüyüşün ardından Tarihi Buruciye Medresesi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki bayraklarla Filistin ve Doğu Türkistanlılara destek verdi. Ortaokul öğrencisi Elif Yaren Şahin ve öğretmen Yusuf Öztürk şiirler okudu.

Topluluk adına basın açıklaması yapan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şükrü Efe Muhit, "Nerede insan hakları, Nerede çocuk hakları, nerede kadın hakları, harekete geçmeniz, tepki göstermeniz iç daha kaç gocuk, kaç kadın ölmeli? Kardeşlerimize yapılan zulüm bitene kadar, işgalciler Filistin ve Doğu Türkistan topraklarından defolana kadar eylemlere, protestolara, maddi manevi desteğe gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Gazze halkı abluka altında açlığa mahküm edilmekte, bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahküm edilmektedir. Gazze'deki durum kelimenin tam anlamıyla bir soykırımdır. Israil Gazze'nin tamamını bir toplama kampına çevirmiş durumda ve hiçbir hukuk ve ahlak kural tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta bir soykırım yapmaktadır. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok ve en son sığındıkları hastaneler dahi bombalanmaktadır. Doğu Türkistan'da zalim Çin'in toplama kamplarında kardeşlerimiz işkencelere maruz kalmakta, uyguladığı insanlık dışı politikalarla çocuklar ailelerinden zorla alıp Türk kültürünü ve İslam inançlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Gittikçe zalimliği ve zulmü artan işgalci İsrail ve zalim Çin'e diyoruz ki: zalimin sonu yaklaştıkça daha da azgınlaşırmış, sizin de sonunuz yaklaştı, geçmişteki tüm zalimler gibi sizin de tarihin kara sayfalarında adiniz geçecek ve lanetle anılacaksınız. Bugün yaptığınız zulümlerinize susanlar ve zulmünüze ortak olup destek olanlar dünya ve ahirette hesap vermekten ve yargılanmaktan kurtulamayacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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