Haberler

OEDAŞ ve ESO'dan geleceğin yeşil yakalı mühendisleri için iş birliği

OEDAŞ ve ESO'dan geleceğin yeşil yakalı mühendisleri için iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ ve Eskişehir Sanayi Odası, elektrik-elektronik öğrencilerine yeşil yakalı eğitimi verecek iş birliği gerçekleştirdi. 120 öğrenci yeni regülasyonlar ve sürdürülebilirlik konularında eğitim alacak.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO), elektrik-elektronik bölümünde okuyan öğrencilerin 'yeşil yakalı' eğitimi ve sertifikası alması için iş birliği yaptı.

İş birliğinin, OEDAŞ'ın hizmet verdiği 5 ildeki 6 üniversitedeki öğrencileri kapsadığı belirtildi. Bu kapsamda, üniversiteler tarafından belirlenen toplam 120 öğrencinin eğitim alacağı ifade edildi. ESO'nun 'Yeşil Yakalı Akademisi' programından uyarlanarak AB Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) başta olmak üzere yeni regülasyonlar, sürdürülebilirliğin sanayi uygulamalarına yansımaları, karbon ayak izi, ölçüm-raporlama süreçleri ve dönüşüm yaklaşımlarıyla ilgili öğrencilere eğitim verileceği bilgisi paylaşıldı. Projenin ilk eğitimi ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar

Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı