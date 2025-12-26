OEDAŞ ve ESO'dan geleceğin yeşil yakalı mühendisleri için iş birliği

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO), elektrik-elektronik bölümünde okuyan öğrencilerin 'yeşil yakalı' eğitimi ve sertifikası alması için iş birliği yaptı.

İş birliğinin, OEDAŞ'ın hizmet verdiği 5 ildeki 6 üniversitedeki öğrencileri kapsadığı belirtildi. Bu kapsamda, üniversiteler tarafından belirlenen toplam 120 öğrencinin eğitim alacağı ifade edildi. ESO'nun 'Yeşil Yakalı Akademisi' programından uyarlanarak AB Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) başta olmak üzere yeni regülasyonlar, sürdürülebilirliğin sanayi uygulamalarına yansımaları, karbon ayak izi, ölçüm-raporlama süreçleri ve dönüşüm yaklaşımlarıyla ilgili öğrencilere eğitim verileceği bilgisi paylaşıldı. Projenin ilk eğitimi ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR