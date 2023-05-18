Odunpazarı Belediyesi, Personelinin İş Kıyafetini Kendi Atölyesinde Üretiyor

Odunpazarı Belediyesi, açtığı tekstil atölyesi ile belediye personelinin iş kıyafetlerini kendisi üretiyor. Tekstil atölyesi ile hem tasarruf yaptıklarını hem de istihdama katkıda bulunduklarını kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Bundan sonraki süreçte bütün giysilerimizi ve belediyenin bütün ihtiyaçlarını kendimiz üreteceğiz” dedi.

Odunpazarı Belediyesi, açtığı tekstil atölyesi ile belediye personelinin iş kıyafetlerini kendisi üretiyor. Tekstil atölyesi ile hem tasarruf yaptıklarını hem de istihdama katkıda bulunduklarını kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bundan sonraki süreçte bütün giysilerimizi ve belediyenin bütün ihtiyaçlarını kendimiz üreteceğiz" dedi.

Odunpazarı Tekstil adı verilen tekstil atölyesi, Odunpazarı A.Ş. bünyesinde istihdam edilen belediye personelinin yazlık iş kıyafetlerini üretti. Dışarıdan alınan kıyafetlere göre daha uygun fiyata mal edilen kıyafetlerin üretiminde daha sağlıklı ve kaliteli kumaşlar kullanıldı.

Başkan Kurt, Odunpazarı Tekstil'de üretilen iş kıyafetlerini Fen İşleri ve Ulaşım İşleri Müdürlüğü'nde çalışan belediye personeline takdim etti. İş kıyafetleri şantiyede düzenlenen törenle personele dağıtılırken, törene Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ile sendika yönetici ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Başkan Kurt, emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Biz az parayla çok iş yapmak zorunda olan bir belediyeyiz. Solcu bir belediyeyiz, taşeronu aradan kaldırarak kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte bütün giysilerimizi kendimiz üreteceğiz, belediyenin bütün ihtiyaçlarını kendimiz üreteceğiz. Bu atölye genişleyecek bir atölye, bu atölye büyüyecek bir atölye ve kaliteyi öne çıkaracak bir atölye."