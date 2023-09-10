Odunpazarı Belediyesi'nin Katkılarıyla Düzenlenen 35. Tepreş Şenlikleri Kocakır Mesire Alanında Yapıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 35’inci Geleneksel Tepreş Şenliklerine katıldı. Başkan Kurt, “Tepreş, Eskişehir’de yaşayan Tatar soydaşlarımızın her türlü konuda birlikte hareket edebildiğini, iş üretebildiğini gösteren en önemli etkinliklerden birisi. O nedenle ihmal etmeden gençlerimize ve çocuklarımıza Tepreş’in önemini anlatmamız lazım. Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsur kültürüdür. Tepreş, biz Tatarların kültürüdür. Bu kültür bizi geçmişle geleceğe ulaştıran bir köprüdür” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 35'inci Geleneksel Tepreş Şenliklerine katıldı. Başkan Kurt, "Tepreş, Eskişehir'de yaşayan Tatar soydaşlarımızın her türlü konuda birlikte hareket edebildiğini, iş üretebildiğini gösteren en önemli etkinliklerden birisi. O nedenle ihmal etmeden gençlerimize ve çocuklarımıza Tepreş'in önemini anlatmamız lazım. Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsur kültürüdür. Tepreş, biz Tatarların kültürüdür. Bu kültür bizi geçmişle geleceğe ulaştıran bir köprüdür" dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin katkıları ile Eskişehir Kırım Derneği tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Tepreş Şenlikleri, Kocakır Mesire Alanında yapıldı. Yoğun ilgi gören Tepreş Şenliklerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ukrayna Büyükelçilik Müsteşarı Denis Zolotarov, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, İyi Parti İl Başkanı Emine Edizgil, Tepreş Ağası Burhan Çifter, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt ile çok sayıda vatandaş ile Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan rehabilitasyon için Eskişehir'e gelen Ukraynalı aileler ve çocuklar katıldı.

"ODUNPAZARI BAŞKANI KAZIM KURT ETKİNLİKLERİMİZDE BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

Şipşeler ve çocuk yarışmaları ile başlayan 35'inci Tepreş'in açılış konuşmasını dernek başkanı Ercan Bozkurt yaptı. Tepreşin, Eskişehir'e, Eskişehir halkına ve dünyadaki Kırım Tatarlarına hayırlı olmasını dileyen Bozkurt, "Yeşil vatan Kırım'da Rus esaretinde, Ukrayna'da can derdinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde gurbet hasretinde olan soydaşlarımıza bir nefes olmasını ve buraya uzaktan yakından gelen sizlerin de tanışıp kaynaşmasına ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Odunpazarı Belediyesi ve Belediye Başkanı Kazım Kurt'un gerçekleştirdikleri tüm etkinliklerde kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Bozkurt, bu nedenle Başkan Kurt ve ekibine teşekkür etti. Yaklaşık 1.5 yıldır Eskişehir Kırım Derneği olarak Eskişehir Valiliğinin himayesinde Ukraynalı savaş mağduru aile ve çocukları misafir ettiklerini kaydeden Bozkurt, savaş bitene kadar savaş mağduru aile ve çocuklara destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Dünya kırım tatarları arasında dayanışma ve kardeşlik bağlarını sıkı tutmaya çalıştıklarını kaydeden Bozkurt, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KAZIM KURT'A TEREŞ'E VERDİĞİ KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Bozkurt'un ardından söz alan Tepreş Ağası Burhan Çifter, "Ana vatanımızdan çeşitli sebeplerle gelip yurt olarak bildiğimiz ve Ay yıldızlı bayrağımızın altında huzurla yaşadığımız Eskişehir'imizde bir Tepreşte daha sizlerle olmaktan son derece mutluyum" dedi. Bu günlerde birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduklarını dile getiren Çifter, bu birlik ve beraberliği sağmak için de Kırım Gecesi ve Tepreş gibi etkinlikler düzenleyen Kırım Derneği Başkanı Bozkurt ve yönetimine teşekkür etti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a Tepreş'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Çifter, "6 yıldır Tepreş Ağalığı makamında dernek ve camiamıza hizmet etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

"GENÇLERİMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA TEPREŞ'İN ÖNEMİNİ ANLATMAMIZ LAZIM"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepreş'in yazın başında gerçekleştirilen bir etkinlik olmasına rağmen bu yıl yağışlardan dolayı Eylül ayına sarktığını söyledi. "Hepinizi Tepreş'te birlikte olmaya, dayanışmaya ve kardeşliğe davet ediyorum. Tepreş, Eskişehir'de yaşayan Tatar soydaşlarımızın her türlü konuda birlikte hareket edebildiğini, iş üretebildiğini gösteren en önemli etkinliklerden birisi. O nedenle ihmal etmeden gençlerimize ve çocuklarımıza Tepreş'in önemini anlatmamız lazım. Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsur kültürüdür. Tepreş'te biz Tatarların kültürüdür. Bu kültür bizi geçmişle geleceğe ulaştıran bir köprüdür. Buna hepimiz sahip çıkmalıyız, destek olmalıyız" diyen Başkan Kurt, buna her günden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

BAŞKAN KURT ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Kırım'da yaşayan soydaşlarının bir savaş tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Başkan Kurt, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, haksız bir savaştır. Güçlü olanın kazanmak istediği bir savaştır ve bu doğru değildir. Atatürk, 'zorunlu olmadıkça savaş cinayettir' demiştir. Ruslar, kendi keyiflerine göre Ukrayna'yı işgal etmek istedi ve ciddi bir savaş gündeme geldi. Dünyada barış, yurtta barış diyen bir toplumun torunları, çocukları olarak Ukrayna- Rusya Savaşının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bu savaşta Tatar soydaşlarımızın etkin ve fonksiyonel katılımı işin çığırını değiştirecektir. Biz Eskişehir'den oraya gönül dolusu desteklerimizi iletiyoruz. Savaşın bir an önce bitmesini ve barışın gelmesini Kırım'ın da Ukrayna ile birlikte özgürce sonsuza kadar yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

Yemek ve çuval yarışmalarının düzenlendiği şenlikte ilk olarak protokolde oturan kişiler Kalakay tıgırtması yaptı. Daha sonra Eskişehir Kırım Derneği halk oyunları ekibi gösterisini gerçekleştirdi. Ardından Kırım Ailesi Folklor Ekibi folklor gösterisi yaptı.