Odunpazarı Belediyesi'nin İftar Sofrası Gündoğdu Mahallesi'nde Kuruldu

Odunpazarı Belediyesi, ramazan ayında çeşitli mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, son olarak Gündoğdu Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Eskişehir Milletvekili adayı İbrahim Arslan, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda söz alan Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan, Başkan Kurt'a düzenlenen iftar yemeği için teşekkür etti. CHP Eskişehir Milletvekili adayı İbrahim Arslan, Gündoğdu Mahallesi'nin sorunlarını bildiklerini ve iktidara geldiklerinde bu sorunların çözüleceğini söyledi. Arslan'ın konuşmasının ardından CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel de iftar yemeklerinde vatandaşları bir araya getiren Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Başkan Kurt ise iftar programında şunları kaydetti:

"Türkiye, deprem felaketinden sonra çok sıkıntılı günler yaşıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşların yasını tutuyoruz. O nedenle eğlenceler yapmıyoruz ve etkinliklerimizi erteliyoruz. Bayrama az kaldı. Bayramın bayram olabilmesi için vatandaşların ekonomik durumunun iyi olması gerekiyor. Ne yazık ki ülkeyi yönetenler ekonomiyi dibe vurdurdu ve şu anda herkes ekonomik sıkıntı içerisinde. Bu olumsuzlukları aşacağız. Gündoğdu Mahallesi'nin 2012 yılından bu zaman kadar çözülemeyen 'Afet Riskli Alan' sorunu var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda dönüşüme uğraması gereken bir yer olduğu için evlerinize çivi dahi çakamadınız. Bu dönüşüm neden yapılmadı, neden yaptırılmadı, bunun hesabını sormak lazım. Odunpazarı Belediyesi olarak dönüşümü yapmak istediğimizde bizim bu dönüşümü yapmamızı istemiyorlar. Bunun çaresi, 14 Mayıs tarihinde bu iktidarı değiştirmek ile olacak. CHP'li bir Çevre Şehircilik Bakanı ile Gündoğdu Mahallesi'ne gelip ilk kazmayı vurmak bizim boynumuzun borcu olsun."