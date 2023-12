O notun sahibi ortaya çıktı, belediye başkanı duygulandı Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesinin düzenlediği gezi ile 2020 yılında 36 yaşında ilk kez tatile çıkan ve dönüşte not bırakan Aysel Bağrıyanık, 3 yıl sonra Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın karşısına çıktı Teşekkür notunu...

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesinin düzenlediği gezi ile 2020 yılında 36 yaşında ilk kez tatile çıkan ve dönüşte not bırakan Aysel Bağrıyanık, 3 yıl sonra Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın karşısına çıktı. Teşekkür notunu kendisinin bıraktığını söyleyen Bağrıyanık karşısında duygulan Başkan Gültak, "Bu sözler dünyayı bana verdi" dedi.

Akdeniz Belediyesi, her yaz düzenli olarak gençlik kampı düzenliyor. Bu kamplara çocuklarla birlikte, annelerde katılıyor. 2020 yılında yine belediyenin düzenlediği kampa katılan bir anne, kamp sonunda teşekkür notu bıraktı. Notta "Ömrümde ilk defa tatile geldim. 36 yaşındayım. Bize bu tatili sunanlara, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkürler" yazan anne, ismini yazmamıştı. 3 yıl sonra Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Huzurkent Mahallesinde bulunan kültür sanat evi ziyaretinde ortaya çıkan Aysel Bağrıyanık, notu kendisinin bıraktığını, yüz yüze de teşekkür etmek için geldiğini söyledi. 2020 yılında ilk defa kızlarıyla tatile çıktığını belirten Bağrıyanık, "Kızlar ve anneleri için gençlik kampı vardı. Çok memnun kaldım. Benim gibi daha oraları görmeyen çok kişi var. Oraya teşekkür amaçlı küçük bir not bırakmıştım. Sonra gazetede gördüm o notumu. İsim yazmamıştım. O bendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, hani giderken oradan çıkarken küçük bir not bırakmak istedim teşekkür amaçlı. Benim gibi yanımda birçok kişi vardı, ilk defa gitmiştiler. Devamını da istiyoruz inşallah" dedi.

"Bunu kimseye parayla söyletemezsin"

Bu kampların devamının geleceğinin müjdesini veren Başkan Gültak ise "Aysel ablanın sözleri dünyayı bana verdi. Çünkü kendi içinden söylüyor. Yoksa içinden gelmese bunu kimseye parayla söyletemezsin. Geldiğimiz günden beri Silifke Kapızlı Kampı'na biz annelerimizi, kızlarını, gazi ve şehit yakınlarını, gençlerimizi kamplara yolluyoruz. Az önce hanımefendiyi de dinlediniz. Maalesef bölgemizde dezavantajlı aileler çok fazla. Tatile gitmemiş aileler çok fazla. O yüzden bölgemizde tüm devlet imkanlarını kullanıyoruz. Servis araçlarımızla bölgemizdeki turistik mekanlara da hanımefendileri günübirlik gezilere götürüyoruz. Kamplara götürüyoruz. Böylelikle onların mahallelerden çıkıp, evlerinden çıkıp farklı bir dünya olduğunu da onlara göstermiş oluyoruz. Onların mutluluğu, gençlerin mutluluğu, kadınlarımızın mutluluğunu bizi mutlu ediyor. Tabi bunların hiçbiri daha önce Akdeniz Belediyesinde yapılmıyordu. Hepsinde ilk diyebilirsiniz. Dolayısıyla tekrardan bunları yapmamızda en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.