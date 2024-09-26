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NUSRET-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Başladı

NUSRET-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Başladı
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Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve diğer komutanların katılımıyla başladı. Tatbikat, mayın tespit ve imha çalışmalarını içeriyor.

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı.

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından 20-29 Eylül tarihleri arasında icra edilen NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Z. Cemal Kadıoğlu TCG SANCAKTAR'da takip etti.

Tatbikat kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı C-130'dan 1 adet MK-25 Dip Eğitim Mayını döktü. Daha sonra TCG Alanya tarafından demirli mayın ROV tarafından tespit edildi. Demirli eğitim mayını TCG Anamur Mayın Harbi Dalgıçları tarafından patlatılarak imha edildi. Çok sığ su Mayın Karşı Tedbir (MKT) sahasında dalış ve Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) faaliyetleri yapıldı. Son olarak Taktik Pençe Harekatı gerçekleştirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Deniz Kuvvetleri Güvenlik Politika Savunma Güncel Yerel

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