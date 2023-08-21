Nusaybin'de zabıta toplu taşıma araçlarını denetledi

Mardin'in Nusaybin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahalleler güzergahında hizmet veren toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.

Mardin Yolu Caddesi üzerinde gelişi güzel şehiriçi minibüslerini durduran zabıta ekipleri; seyir konforu, azami yolcu sayısı, klima kullanımı yanı sıra araçların mevzuata uygunluk belgelerini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde sürücülerin belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, sıcak havalar nedeniyle klimaların sürekli açık olması ve azami yolcu sayısına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. - MARDİN