Nurettin Topçu için 50. Vefat Yıl Dönümünde Uluslararası Bilgi Şöleni Düzenlenecek

Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yılında, memleketi Erzurum'da 24-26 Ekim 2025 tarihleri arasında 'Uluslararası Bilgi Şöleni' etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve Topçu'nun fikir dünyası ele alınacak.

Anadolu ve İslam medeniyeti sentezi için çabalayan, "Hareket" dergisinin kurucusu, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'nun vefatının 50. Yılında memleketi olan Erzurum'da anılacak. 24-25-26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Nurettin Topçu "Uluslararası Bilgi Şöleni", Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Programda ayrıca "Fikirde İsyan Hayatta Ahlak. Nurettin Topçu İzinde" isimli bir de belgesel sunulacak. Şölen boyunca, Nurettin Topçu'nun fikriyatının yansımaları ve günümüz için değeri ortaya konulacak.

Nurettin Topçu Kimdir?

20 Kasım 1909'da İstanbul Süleymaniye'de doğdu. İlk nüfus kaydında adı Osman Nuri olup Erzurumlu bir ailenin çocuğudur. Nurettin Topçu baba tarafından Erzurumludur. Ailesi Topçuzadeler diye tanınır. Dedesi Osman Efendi, Erzurum'un Ruslar tarafından işgali sırasında Türk ordusunda topçuluk etmiş; bu lakap oradan kalmıştır. Babası Topçuzade Ahmet Efendi ailenin tek evladıdır. Hayvan ticareti yapmak üzere İstanbul'a göçmüştür. Nurettin Topçu altı yaşında Bezmialem Valide Sultan Mektebi'nin ana kısmına yazılır. Burayı bitirdikten sonra Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne verilir. Mektebi birincilikle bitirir. Babası Ahmet Efendi Çemberlitaş'ta kasap dükkanı işletmeye başlamıştır. Bu sıralarda sakin, biraz içe dönük bir mizaca sahiptir. Küçük bir sandıkta kitap ve gazete biriktirmek merakı vardır. İmla öğretmeni Nafiz Bey, Topçu'nun hayatı boyunca sürecek Mehmet Akif sevgisini uyandıracaktır. 20 Kasım 1974'te yaş haddinden emekli oldu. Kısa süren bir hastalıktan sonra 10 Temmuz 1975'te vefat etti. Ertesi gün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Kabristanı'na defnedildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
