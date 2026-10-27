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NÖHÜ ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti, öğrencilere staj için protokol imzaladı

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NÖHÜ ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti, öğrencilere staj için protokol imzaladı
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NÖHÜ ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti arasında eğitim ve medya alanlarında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle İletişim Fakültesi öğrencilerinin staj yapması ve ortak projelerde yer alması hedefleniyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti arasında eğitim, mesleki gelişim ve medya alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

Düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy ve cemiyet yönetimi katıldı.

Demirsoy: "Güçlü bir birliktelik oluşturuyoruz"

Törende konuşan Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy, protokolün üniversite ile yerel basın arasındaki iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Demirsoy, "Niğde Gazeteciler Cemiyeti ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak önemli bir adım atıyoruz. Sayın rektörümüzün öncülüğünde basın ve medya camiası olarak güçlü bir birliktelik oluşturuyoruz. Bu iş birliğiyle hem üniversitemizin tanıtımına katkı sunmayı hem de İletişim Fakültemizin mesleki eğitim çalışmalarına destek vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Demirsoy, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Uslu: "Ortak projelerimize birlikte yön vereceğiz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da Niğde Gazeteciler Cemiyeti ile imzalanan protokolün üniversite ve kent açısından önem taşıdığını belirtti.

Cemiyet üyelerinin Niğde'nin gelişimine yönelik çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Uslu, "Bu protokol vesilesiyle İletişim Fakültemizle birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalara, programlara ve ortak projelere yön vereceğiz. Aynı zamanda ortak kullanım alanları belirleyerek bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Protokol kapsamında iletişim ve medya alanlarında eğitim, mesleki gelişim, uygulamalı öğrenme, staj, kariyer gelişimi, araştırma ve ortak proje çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. İş birliğiyle İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmalarına katkı sunulması, ortak medya faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve Niğde'nin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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