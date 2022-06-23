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Nilüfer Çamlıca'da kapalı pazar hasreti bitecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nilüfer Çamlıca'da kapalı pazar hasreti bitecek

Çamlıca Mahallesi'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çamlıca Kapalı Pazar Alanı ve Kent Meydanı projesinin yakında başlayacağını müjdeledi.

Çamlıca Mahallesi'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çamlıca Kapalı Pazar Alanı ve Kent Meydanı projesinin yakında başlayacağını müjdeledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çamlıca Mahallesi'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Nilüfer İlçe Teşkilatı üyeleri ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette pazaryerinde incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, vatandaşların sorunlarına da kulak verdi. Çamlıca Mahallesi'nin birçok sorununa çözüm getirecek kapalı pazaryeri ve meydan projesini yakında hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Erdem, "Çamlıca Kapalı Pazar Alanı ve Kent Meydanı projemizde sona geldik. Yakın zamanda ihale sürecine başlayacağız ve kazmayı bu yıl içinde vuracağız. Projeyi hayata geçirerek yaşanan sıkıntılara çözüm getireceğiz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını yakından biliyoruz. Bu proje hem kapalı Pazar alanı ihtiyacına karşılık verecek, hem de meydan olarak hizmet verecek. Bin 840 metrekare kapalı inşaat alanı olacak proje çerçevesinde Mahalle İletişim Merkezi de oluşturarak muhtarlığımıza da yeni bir mekan kazandıracağız. Çok amaçlı projemizi hayata geçirmek için gün sayıyoruz" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Turgay Erdem Hisarcık Çamlıca Yerel Haberler

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