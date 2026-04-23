Niğde Valisi Akmeşe, koltuğunu Yusuf İncesu'ya emanet etti

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Niğde Valisi Nedim Akmeşe, makam koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisi Yusuf İncesu'ya devretti.

Valilik makamında gerçekleşen geleneksel törende, Zahide Sefer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf İncesu makam koltuğa oturdu. Büyük bir heyecan ve özgüvenle görevini devralan İncesu, Niğde'nin geleceğine dair düşüncelerini paylaşarak özellikle çocukların eğitimine ve sosyal imkanlarının artırılmasına yönelik konuşması ile dikkat çekti. Vali Nedim Akmeşe; çocukların yalnızca bugünün neşesi değil, aynı zamanda yarının yöneticileri ve milletin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayarak; onların gözlerindeki umut ve heyecanın Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğini ifade etti. Akmeşe; "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sevinçlerinin daim, yollarının açık ve hayallerinin sınırsız olması temennisiyle bayramlarını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Niğde Valisi Nedim Akmeşe, temsili görevi başarıyla yerine getiren Yusuf İncesu'ya çiçek vererek bayramını kutladı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
