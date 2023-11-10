Niğde Şehit Ailelerinden Şehit Onur Özbek'in Ailesine Ziyaret

Niğde'de şehit aileleri; geçtiğimiz günlerde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in ailesini ziyaret etti.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi Başkanı Ömer Demir, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Cerablus Basufan üst bölgesinde şehitlik olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in Yıldıztepe Beldesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Başkan Ömer Demir, şehidin annesi Şerife Özbek'e şehidin halıya dokunmuş resmi ile Kuran-ı Kerim, şehidin babası Mustafa Özbek'e ise Türk Bayrağı takdim etti. Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi Başkanı Ömer Demir, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü Yüce Türk milletinin birlik ve beraberliği için canından aziz bildikleri kutsal değerleri uğruna gözünü kırpmadan şehadet mertebesine eren kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ile Suriye'nin Cerablus Basufan üst bölgesinde şehitlik unvanına nail olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in baba ocağını ziyaret ettik. Şehit aileleri ile birlikte acılarını paylaşmak üzere Özbek ailemizin yanında olduk. Kıymetli ailemizin bundan sonraki süreçte kanunlar çerçevesinde daima yanında olacağız. Derneğimizin ve vakfımızın kapısının daima kendilerine açık" dedi.

Şehit anneleriyle sohbet eden Şerife Özbek; "Ziyareti bizi mutlu etti. Sizinle aynı yolu yürüyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama bu acı bizim de ocağımıza düştü, bundan sonra Allah'ım bana eşime ve çocuklarıma, şehidimin onuruna, nuruna yakışır şekilde yaşamayı nasip eylesin" diye konuştu. - NİĞDE