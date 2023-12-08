Niğde'de trafik akışı 12 saatlik çalışma ile rahatlatıldı

Niğde Belediyesi'nin Şehitler Kavşağı'nda başlattığı yol genişletme, kaldırım ve kavşak düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Asfalt serimi nedeniyle kısa süreliğine kapatılan Şehitler Kavşağı, yaklaşık 12 saat süren asfaltlama çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Gece geç saatlerde asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ekiplere teşekkür etti. Sabaha karşı çalışmaları tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kavşakta halay çektiği görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı da vatandaşlar tarafından beğeni aldı. Niğde Belediyesi, trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan ve halk arasında MEDAŞ Kavşağı olarak da bilinen Şehitlik Kavşağında, yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla, yol genişletme, kavşak ve kaldırım düzenlemesi çalışması başlatmıştı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışıp, asfaltlama çalışmalarını da tamamladı ve Şehitler Kavşağı sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de gece geç saatlerde Şehitler Kavşağına gelerek, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplere kolaylık dileyen Başkan Özdemir, Niğde ve Bor arasındaki yolda yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Niğde ve Bor ilçe sınırı arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik yolda 27 bin metrelik bordür taşı döşenip, 5 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapıldığına dikkat çeken Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde ve Bor arasındaki yolda sadece asfaltlama çalışması yapmadık, önce altyapı çalışmalarını tamamladık. Sadece asfalt olsa kolay. Ancak biz altyapıyı tamamlamadan üstyapıya başlamıyoruz. Kaldırımların, bisiklet ve yürüyüş yollarının, kavşakların önce altyapısını tamamlayıp ardından üstyapısını düzenliyoruz ve asfaltını döküyoruz" dedi.

Bor ilçe sınırına kadar olan yolda aydınlatma direklerinin de yenileneceğini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "20-23 Aralık tarihlerinde yeni aydınlatma direklerimizle çok daha aydınlık Bor yolunu Niğde'mize kazandıracağız" şeklinde konuştu. - NİĞDE