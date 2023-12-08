Üye Girişi
Haberler

Niğde'de trafik akışı 12 saatlik çalışma ile rahatlatıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Niğde Belediyesi'nin Şehitler Kavşağı'nda başlattığı yol genişletme, kaldırım ve kavşak düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Niğde Belediyesi'nin Şehitler Kavşağı'nda başlattığı yol genişletme, kaldırım ve kavşak düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Asfalt serimi nedeniyle kısa süreliğine kapatılan Şehitler Kavşağı, yaklaşık 12 saat süren asfaltlama çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Gece geç saatlerde asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ekiplere teşekkür etti. Sabaha karşı çalışmaları tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kavşakta halay çektiği görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı da vatandaşlar tarafından beğeni aldı. Niğde Belediyesi, trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan ve halk arasında MEDAŞ Kavşağı olarak da bilinen Şehitlik Kavşağında, yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla, yol genişletme, kavşak ve kaldırım düzenlemesi çalışması başlatmıştı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışıp, asfaltlama çalışmalarını da tamamladı ve Şehitler Kavşağı sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de gece geç saatlerde Şehitler Kavşağına gelerek, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplere kolaylık dileyen Başkan Özdemir, Niğde ve Bor arasındaki yolda yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Niğde ve Bor ilçe sınırı arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik yolda 27 bin metrelik bordür taşı döşenip, 5 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapıldığına dikkat çeken Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde ve Bor arasındaki yolda sadece asfaltlama çalışması yapmadık, önce altyapı çalışmalarını tamamladık. Sadece asfalt olsa kolay. Ancak biz altyapıyı tamamlamadan üstyapıya başlamıyoruz. Kaldırımların, bisiklet ve yürüyüş yollarının, kavşakların önce altyapısını tamamlayıp ardından üstyapısını düzenliyoruz ve asfaltını döküyoruz" dedi.

Bor ilçe sınırına kadar olan yolda aydınlatma direklerinin de yenileneceğini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "20-23 Aralık tarihlerinde yeni aydınlatma direklerimizle çok daha aydınlık Bor yolunu Niğde'mize kazandıracağız" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Niğde Belediyesi Emrah Özdemir Niğde Bor Yerel Haberler Belediye Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı? Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ölümcül mü?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title