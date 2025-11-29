Haberler

Niğde'de Jandarma Komutanı Osman Deniz Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Jandarma Astsubay II. Kademe Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 7 Ağustos'tan bu yana Çamardı İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Deniz, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesine defnedilecek.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay II. Kademe Kıdemli Başçavuş ve İlçe Jandarma Komutanı Osman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Başçavuş Osman Deniz ; 7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Çamardı İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu. 28 Kasım 2025 günü sağlık kontrolü amacıyla Kayseri'ye seyir halindeyken aniden rahatsızlanan ve geçirdiği kalp krizi üzerine Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vefatının ardından Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda Osman Deniz için askeri tören düzenlendi. Törene, Niğde protokolü, askeri erkan, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Başçavuş Osman Deniz'in cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Zeytinbeyli köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek. - NİĞDE

