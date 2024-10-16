Niğde'de Gönüllü Kuaförler Çocukların Saç Bakımını Ücretsiz Yaptı

Niğde'de Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nin Gönüllü Makas Projesi kapsamında gönüllüler Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Mehmet Akif İlkokulundaki öğrencilerin saç bakımını yaptı.

Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Gönüllü Makas Projesi ile gönüllüler, dezavantajlı yerlerdeki çocuklara ulaşarak saç kesim ve bakımlarını ücretsiz yapıyor.

Hüdavent Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Saliha Durmaz, Kuaför ve Saç Bakımı Bölümü öğretmeni Aysel Özsaraç ve öğrencileri ile gönüllü kuaförler Mahmut Zengin, Sercan Güçlü Bozköy Mehmet Akif İlkokulundaki öğrencilerin saç kesimini ve bakımlarını yaptı.

Gönüllü kuaförler çocukların saç bakımını yaparken Gençlik Merkezi liderleri de öğrencilerle oyunlar oynandı, eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Yapılan açıklamada; "Gönüllü kuaförlerimiz gönüllere dokunmaya devam ediyor. Gönüllü Makas Projesine destek veren Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Saliha Durmaz, Güzellik ve Saç Bakımı Bölümü öğretmenleri Aysel Özsaraç ve öğrencileri ile gönüllü kuaförlere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE