Niğde'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Niğde Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından 'Ayaklarına Kudüs Gücü Gelsin' sloganı ile Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Filistin için yapılan yürüyüşe destek vermek için Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık ellerinde pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü zulmü durdurmasını istedi. AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul yaptığı basın açıklamasında 7 Ekim'den buyana Filistin'de soykırım yapıldığını belirterek Batı ve ABD'nin İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmadığını belirtti. Özkul, "Dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduk. Filistin'in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadık. 7 Ekim'den bu yana da her zaman olduğu gibi zulmün karşısında ve mazlum kardeşlerimizin yanında alanlardayız. Biliyoruz ki zulme karşı her bir adımımız, her bir eylemimiz bizleri yeniden diriltir. Bu günler her zamankinden çok daha önemli. Terör devleti İsrail, Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulmü ve alçaklığı gerçekleştirdi. 7 Ekim'den bu yana da dünyanın gözü önünde soykırım yapmaktadır. Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? Her zamanki saldırılarını artıran terör devleti İsrail tüm dünyanın gözü önünde okulları hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir. Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmış ve Hristiyan olan ülkelerin halklarını bile sokaklara dökmüştür. Gücünü, ABD ve AB, İslam ülkelerinin ve Müslümanların sessizliğinden, alan İsrail'in bu şımarıklığına ve terörizmine son verme vakti gelmiştir. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, ve ABD tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Sahtekar Batı savunucuları. Doğu Kudüs, Batı Kudüs safsatasını asla kabul etmiyoruz. Kudüs'ün tamamı Müslümanlarındır" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından Filistin için bir araya gelen kalabalık, sloganlar eşliğinde Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Şehitliği'ne yürüyüş gerçekleştirdi. - NİĞDE