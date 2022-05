Niğde'de Engelliler Askerlik Heyecanı Yaşadı - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de yaşayan engelli vatandaşlar, temsili askerlik uygulaması kapsamında düzenlenen törenle, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Niğde İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, asker üniforması giyen 17 engelli; ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine koyup yemin etti.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda, temsili askerlik uygulaması kapsamında, 17 engelli vatandaş için yemin töreni düzenlendi. Tören yürüyüşü yapan engellilere terhis belgeleri verildi. Kurulan stantlarda, askeri ekipmanlar hakkında engelli vatandaşlara bilgi verildi.

Engelli vatandaş Jandarma Er Gökhan Yurtmen, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün hayatımızın en anlamlı günü çünkü sizlerin, ailelerimizin ve silah arkadaşlarımızın şahitliğinde ve huzurlarında diğer silah arkadaşlarımız gibi bizde and içtik. Bu andan itibaren bize verilecek her türlü görev ne şartlarda olursa olsun vatana hizmet etmek azmindeyiz. And içme törenimize katılarak bizlere Mehmetçik yeminin gururunu paylaştığınız için hepinize şahsım ve tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunarım."

İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ise şunları söyledi:

"Değerli anneler ve babalar canınızdan daha çok sevdiğiniz her türlü zorluk ve kötülüklerden esirgeyerek büyütüp bir bayram havası içerisinde getirdiğiniz asker ocağına evlatlarınızın kutsal and içme töreninde yanlarında bulunarak onlara büyük bir güç ve buna şahit olmaktasınız. Kahraman Mehmetçikler, sizler bu üniforma ve kutsal askerlik yeminiyle bizim gözümüzde tam bir asker oldunuz. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yaptırmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Jandarmanın şerefli bir neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Az önce şanlı bayrağınız ve silah üzerine ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınıza askerlik yemini ettiniz. Yeminin her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin mertliğin, dürüstlüğün, inancın, emirlere mutlak itaatin tartışılmaz simgesidir. Andınızın yüce milletimize kahraman Türk Silahlı Kuvetleri'mize, Jandarma teşkilatımıza değerli ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."