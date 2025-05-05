Niğde'de Apartman Boşluğuna Düşen İki Çocuk Kurtarıldı
Niğde'de, güvercin yakalamak için apartmanın çatısına çıktıkları iddia edilen 7 ve 10 yaşındaki iki çocuk, havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı. AFAD ve diğer ekiplerin başarılı müdahalesi ile kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Apartman boşluğuna düşen iki çocuk AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
NİĞDE - Niğde'de apartmanın çatısında güvercin yakalamak isterken havalandırma boşluğuna düşen 2 çocuk ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.
Olay, Niğde Merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan Yurtiçi Yapı Kooperatifi Apartmanı'nda meydana geldi. Güvercin yakalamak için çatıya çıktıkları iddia edilen 7 ve 10 yaşlarında iki çocuk apartman boşluğuna düşerek sıkıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sonucunda 7 yaşındaki B.Ç. ile 10 yaşındaki A.Ö düştükleri yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar hastaneye sevk edildi.
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.