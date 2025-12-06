Vali Çelik: 'AFAD gönüllüleri toplumun güçlü dayanağıdır'

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nihal Öner, Eğitim, Farkındalık ve Gönüllülük Hizmet Şube Müdürü Hacı Ali Yıldız ve AFAD gönüllüleri, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Ziyarette toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, afetlere hazır bir toplum oluşturulması ve gönüllülük kültürünün ülke açısından taşıdığı önem üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Cahit Çelik, AFAD gönüllülüğü sistemine katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllüleri tebrik etti.

Gönüllülük hareketinin Niğde'de her geçen gün daha da güç kazandığını memnuniyetle ifade eden Vali Çelik, "Gönüllü olmak, insanın yüreğini bir başkasına açması, hiçbir karşılık beklemeden iyiliği çoğaltma iradesi göstermesidir. AFAD gönüllülerimiz, zor zamanlarda ortaya koydukları fedakarlık ve dayanışma ruhuyla milletimizin en güçlü payandalarından biridir. Afetlere hazır bir toplum oluşturma hedefimizde her bir gönüllümüzün katkısı çok kıymetlidir. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - NİĞDE