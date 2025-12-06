Haberler

Vali Çelik: "AFAD gönüllüleri toplumun güçlü dayanağıdır"

Vali Çelik: 'AFAD gönüllüleri toplumun güçlü dayanağıdır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nihal Öner ve ekip, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Vali Cahit Çelik'i ziyaret ederek gönüllülüğün önemini vurguladılar. Vali Çelik, AFAD gönüllülerine teşekkür etti ve onların toplumsal dayanışmadaki rolünü değerlendirdi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nihal Öner, Eğitim, Farkındalık ve Gönüllülük Hizmet Şube Müdürü Hacı Ali Yıldız ve AFAD gönüllüleri, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Ziyarette toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, afetlere hazır bir toplum oluşturulması ve gönüllülük kültürünün ülke açısından taşıdığı önem üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Cahit Çelik, AFAD gönüllülüğü sistemine katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllüleri tebrik etti.

Gönüllülük hareketinin Niğde'de her geçen gün daha da güç kazandığını memnuniyetle ifade eden Vali Çelik, "Gönüllü olmak, insanın yüreğini bir başkasına açması, hiçbir karşılık beklemeden iyiliği çoğaltma iradesi göstermesidir. AFAD gönüllülerimiz, zor zamanlarda ortaya koydukları fedakarlık ve dayanışma ruhuyla milletimizin en güçlü payandalarından biridir. Afetlere hazır bir toplum oluşturma hedefimizde her bir gönüllümüzün katkısı çok kıymetlidir. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Serenay Sarıkaya'nın taktığı aksesuarın fiyatı dudak uçuklattı

Serenay'ın taktığı aksesuarın fiyatı dudak uçuklattı
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.