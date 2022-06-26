Niğde'de 3D Yazıcı ile Yapay Kemik Yapıldı, Hastanın Kafatasına Yerleştirildi

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gökhan Keskinkılıç (46) isimli hastanın kafatasına 3 boyutlu yazıcıyla oluşturulan yapay kemik yerleştirildi. Başhekim Yakup Çetinkaya, "Metil metakrilat adlı maddeden tamamıyla arkadaşlarımızın çalışmaları sonucu hastaya özel kemik oluşturularak kafatasına yerleştirildi. Hastamızın normal bir kozmetik görünüşe kavuşmasını sağladık" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yakup Çetinkaya, Gökhan Keskinkılıç'ın daha önce geçirdiği kafa travmasına bağlı beyin kanaması rahatsızlığıyla hastaneye getirildiğini, hastaya beyin ve sinir cerrahı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yakar'ın müdahale ettiğini söyledi.

Keskinkılıç'ın hayati fonksiyonlarının devam etmesi için hastanın hasarlı kafatası kemiğini çıkardıklarını belirten Çetinkaya, şunları söyledi:

"Kafatası kemiği, yerine yerleştirilmek amacıyla hastanın karnında saklanıyor. Bu zaten bütün dünyada uygulanıyor. Yalnız bazen çeşitli sebeplerden dolayı bu saklanan kafatası kemiği küçülüyor ve eski yerine konamayacak hale geliyor. Bu durumda yapay kemikler oluşturuluyor. Şimdiye kadar uygulanan yöntemler çok pahalı, titanyumdan yapılan malzemeler konuluyordu. Metil metakrilat adlı maddeden tamamıyla arkadaşlarımızın çalışmaları sonucu hastaya özel kemik oluşturularak kafatasına yerleştirildi. Hastamızın normal bir kozmetik görünüşe kavuşmasını sağladık."

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kaya da hastanın karnına koydukları kemikte 2 santimetre kadar küçülme meydana geldiğini aktardı. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görevli asistan Enes Kesen ile yaptıkları bir programla hastanın tomografilerini kullanarak 3 boyutlu yazıcıdan 300-400 TL gibi bir maliyetle yapay kemik ürettiklerini vurgulayan Kaya, "Başarılı bir ameliyat oldu. Niğde'mize bu ameliyat yöntemini kazandırmış olduk. Bunu yapay bir kemikle, uygun maliyetle SGK'ya hiçbir yük olmadan çok cüzi bir miktara yapmış olduk. Hastaların herhangi bir maddi kaybı olmadı, normal kemiğiyle bu kemik arasında hiçbir fark yok" diye konuştu.

Hasta Gökhan Keskinkılıç da sağlığına kavuştuğu için mutlu belirterek doktorlara teşekkür etti. Keskinkılıç, "Allah böyle doktorların Türkiye'de çoğalmasını nasip eylesin. Ameliyattan da çok memnunum. Personel çok ilgili ve şefkatli davrandı. Operasyonu gerçekleştiren bütün doktorlardan ve ekibinden, sağlık personelinden Allah razı olsun" dedi.

ANKA / Yerel