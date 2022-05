Niğde Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Üyelerimizin Çoğunluğu Bağ-Kur Priminin Altından Kalkamıyor - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan, berber ve kuaförlerin ekonomik kriz nedeniyle BAĞ-KUR primlerini ödeyemediğini söyledi. Bircan, "Şu anda BAĞ-KUR'unu ödemeyen, ödeyenlerden çok daha fazla. Yüzde 80, yüzde 85 civarında ödeyemeyen var, ben de dahil. Çoğunluğu BAĞ-KUR priminin altından kalkamıyor. Bin 500 liraya varan BAĞ-KUR primi yanında işçi istihdam ediyor ise keza bin 400-bin 500 lira işçi sigorta giderleri var. Daha önce altı tane eleman çalıştırıyorsa yarıya düşürdüler. Bizzat ben öyle yaptım" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan'ı ziyaret etti. Adem'e ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan Bircan, "Son bir yıl içerisinde kapatmalar çoğaldı. Hatta bu elektrik zamları, eleman giderleri, dükkan kiraları vs. Akşama kadar dert dinliyoruz. Şu an için yapacağımız bir şey yok. Yani en azından bizim elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah her şey düzelecek diye umutla bekliyoruz" dedi.

" ÇOĞUNLUĞU BAĞ-KUR PRİMİNİN ALTINDAN KALKAMIYOR"

Ahmet Sinan Bircan, şunları söyledi:

"Şu anda kapanan daha çok gibi. Hemen hemen beş tane iş yeri açıyorsak üç tane de… Bu önemli bir oran. Kapatmanın hiç olmaması lazım. Üç tane, dört tane hatta eşit şekilde kapatmalar veyahut kapatmak üzere ya da 'Ben kapatacağım, artık yapacak bir şeyim kalmadı, çarem kalmadı' diyen esnaf arkadaşlarımız da olduğu bir gerçek. Şu anda BAĞ-KUR'unu ödemeyen, ödeyenlerden çok daha fazla. Yüzde 80, yüzde 85 civarında ödeyemeyen var, ben de dahil. Ben başkanlarıyım, mesela benim 33 yıllık BAĞ-KUR hizmetim var. 54 yaşında emekliyim misal, işte bu EYT'den umutlanıyoruz, inşallah çıkacak dört gözle bekliyoruz. 89 yılında ben bu işe başladım, 18 yaşından beri prim veriyoruz. Daha dün dilekçe vermeye gittim, 'İki sene daha bekleyin' dediler. Yani hadi biz bekleyelim, iki senemiz var ama 10 senesi olanı var, 15 senesi olanı var, yeni açanlar var. Hiç birisi şu an, çoğunluğu BAĞ-KUR priminin altından kalkamıyor. Bin 500 liraya varan BAĞ-KUR primi yanında işçi istihdam ediyor ise keza bin 400-bin 500 lira işçi sigorta giderleri var. Daha önce altı tane eleman çalıştırıyorsa yarıya düşürdüler. Bizzat ben öyle yaptım, en azından personel eksiltmeye de gittik."