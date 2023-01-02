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New York'ta cesetlerin gübreye dönüştürülmesine onay

Yerel Haberler

New York'ta cesetlerin gübreye dönüştürülmesine onay

ABD'nin New York eyaletinde, "insan gübreleme" olarak da bilinen cansız bedenlerin gübreye dönüştürülmesi işlemi onaylandı.

ABD'nin New York eyaletinde, "insan gübreleme" olarak da bilinen cansız bedenlerin gübreye dönüştürülmesi işlemi onaylandı.

ABD'nin New York eyaletinde, cesetler artık gübreye dönüştürülebilecek. New York Valisi Kathy Hochul tarafından geçtiğimiz Cumartesi onaylanan karara göre, "insan gübreleme" adı kapsamında cansız bedenler gübreye dönüşecek. Gömme ve yakmaya karşı çevreye daha duyarlı bir alternatif olduğu düşünülen işlemde, ceset yaklaşık bir ay talaş, yonca ve saman gibi özel maddeler ile kapalı bir konteynerde bekletiliyor. Sürecin ardından zararlı bileşenlerin bulaşmasını önlemek için cesede ısı uygulanıyor ve ortaya çıkan toprak, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına veriliyor.

ABD'nin Washington eyaleti 2019'da, cesetlerin gübreye dönüştürülmesine onay veren ilk eyalet olmuştu. Washington'ın ardından Colorado, Oregon, Vermont ve California eyaletleri de "insan gübreleme" işlemine onay veren eyaletler arasında yer almıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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