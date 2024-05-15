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NEVÜ, Sillyon Antik Kenti'nde Türk Evi'nin 3D Lazer Tarama Çalışmalarını Gerçekleştirdi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜMİB), Antalya Sillyon Antik Kenti'nde yer alan Cumhuriyet Dönemi Geleneksel Türk Evi'nin 3D lazer tarama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜMİB), Antalya Sillyon Antik Kenti'nde yer alan Cumhuriyet Dönemi Geleneksel Türk Evi'nin 3D lazer tarama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Antalya Sillyon, Perge, Aspendos ve Side antik kentlerinin arkeolojik kazı, restorasyon, konservasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlığın ülke turizmine kazandıracağı alanlardan birisi olan Sillyon Antik Kenti'nde yer alan Cumhuriyet Dönemi Geleneksel Türk Evi'nin 3D lazer tarama çalışmaları, NEVÜ KÜMİB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uzunel ve Öğr. Gör. Fatih Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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