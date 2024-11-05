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Nevşehir'de Tarihi Okul Binası Köy Konağı Olarak Restore Edildi

Nevşehir'de Tarihi Okul Binası Köy Konağı Olarak Restore Edildi
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki atıl durumdaki eski okul binası, köy konağı olarak restore edildi. 1930 yılında yapılmış olan bina, 31 yıl sonra yeniden hayata kazandırıldı ve çevre düzenlemesi ile birlikte hizmete sunulacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan tarihi eski okul binası, köy konağı olarak restore edildi. Konak çevre düzenlemesinin ardından hizmete sunulacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde tarihi Rumlara dayanan ve köyde bulunan eski bir cami ve eski bir çeşmeye ait kitabelerden öğrenildiği üzere 19 ve 20'inci yüzyıllarda Türklerin yerleştiği köyde bulunan atıl durumdaki okul binası, Nevşehir İl Özel İdaresinin çalışmasıyla yeniden hayat buldu. 1930 yılında ilkokul olarak yapılan, 1979-1980 yıllarında ortaokul olarak kullanılmaya başlanan bina 1993 yılında kapanmıştı. 31 yıl atıl kalan tarihi bina, vatandaşların talebi üzerine Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından köy konağı olarak restore edildi. Restorasyon çalışmalarının ardından binanın çevre düzenlemesi için çalışma başlatıldı. 2023 yılında restorasyon çalışmasına başlanan bina için 2 milyon 922 bin 452 lira harcama yapıldı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam, beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Serkan Naci Feralan ve Bahçeli Muhtarı Kadir Korkmaz ile birlikte restorasyon çalışmaları son aşamaya gelen ve çevre düzenlemesi yapılan binada incelemede bulundu. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Levent Ak ve çalışmaları yapan firma yetkilisinden bilgi alan Çam, konağın kısa sürede bitirileceğini söyledi. Köy muhtarı ve vatandaşların talebi üzerine eski okul binasının köy konağı olarak restore edildiğini aktaran Çam; "Tarihi bir binamızı kurtararak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Yıkılmaya yüz tutmuş bir binayı yeniden hayata döndürmek hem bizi hem de köyde yaşayan vatandaşlarımızı mutlu etti. İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımıza her alanda hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Meclis Başkanı Feralan da, atıl durumda bulunan tarihi bir binayı restore ederek yeniden kullanıma kazandıran İl Özel İdaresine ve emeği geçenlere teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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