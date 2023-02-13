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Nevşehir'de depremzedeler, kaybettikleri yakınları için dua etti

Yerel Haberler

Nevşehir'de depremzedeler, kaybettikleri yakınları için dua etti Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde can ve mal kaybına olan deprem sonrası, Nevşehir KYK yurtlarına yerleşen vatandaşlar depremde kaybettikleri yakınları için Kuran okudu, dua etti.

Nevşehir'de depremzedeler, kaybettikleri yakınları için dua etti

NEVŞEHİR - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde can ve mal kaybına olan deprem sonrası, Nevşehir KYK yurtlarına yerleşen vatandaşlar depremde kaybettikleri yakınları için Kuran okudu, dua etti.

Yüzyılın depremi diye nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar Nevşehir de bulunan KYK yurtlarında ağırlanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Nevşehir Yurt Müdürlüğünde kalan depremzedeler, depremde kaybettikleri yakınları için Kuran okuyarak dua ettiler.

KYK yurdu yemekhanesinde bir araya gelen depremzedeler önce Kuran-ı kerim okudu. Okunan kuran sonrası depremde kaybettikleri yakınları için dua etti.

Yapılan toplu duanın ardından Yurt Müdürlüğü tarafından depremzedelere lokum ve bisküvi dağıtıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Kuran-ı Kerim Nevşehir Genel Yerel Haberler

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