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Nevşehir'de at çiftlikleri 29 Ekim'de peribacaları arasında bayraklı gösteri yaptı

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Nevşehir'de at çiftlikleri 29 Ekim'de peribacaları arasında bayraklı gösteri yaptı Haber Videosunu İzle
Nevşehir'de at çiftlikleri 29 Ekim'de peribacaları arasında bayraklı gösteri yaptı
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Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen at çiftlikleri, atlar üzerinde Türk bayrağı açarak peribacaları arasında gösteri yaptı. Dronla havadan görüntülenen gösteri, izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı ve bayram coşkusuna renk kattı.

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen at çiftlikleri; atlar üzerinde Türk bayrağı açarak peribacaları arasında gösteri yaptı. Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösteri, dronla havadan görüntülendi. Atların üzerinde dalgalanan Türk bayrağı, izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı.

Nevşehir'deki at çiftliklerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği gösteride, atlar üzerinde açılan Türk bayrağı Cumhuriyet Bayramı coşkusuna renk kattı. Atların eşliğinde açılan bayrak, gökyüzünden dronla görüntülenirken ortaya etkileyici görüntüler çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan gösteri, at çiftliklerinin bayram kutlamalarına anlamlı katkısı olarak dikkat çekti. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Programda itaat köpeğinin sergilediği performans da ilgi gördü. Komutlarla hareket eden köpek, kaykay üzerinde ilerleyerek hünerlerini sergiledi. Komandoların gerçekleştirdiği silahlı gösteri tatbikatı da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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