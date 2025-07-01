Nevşehir'de 600 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı

Nevşehir'de 600 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı
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Nevşehir'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen keneyle mücadele ve yaban hayatını destekleme çalışmaları kapsamında 600 adet kınalı keklik doğaya salındı. Vali Ali Fidan, bu tür salımların biyoçeşitliliği korumak ve doğal dengeyi sağlamak adına önemli olduğunu vurguladı.

Nevşehir'de keneyle mücadele ve yaban hayatını destekleme çalışmaları çerçevesinde doğaya 600 adet kınalı keklik bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz Köyü Kale mevkiine 600 adet kınalı keklik bırakıldı. Etkinliğe katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı yazılı açıklamada; "Tarım alanlarındaki zararı azaltmak, kımıl, süne, kene ve diğer zararlı böceklerin popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla bugün ilimizin çeşitli bölgelerinde eş zamanlı olarak kınalı keklik salımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu salımlar farklı noktalarda devam edecek" dedi. Keklik salımı öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Ali Fidan, doğanın ve yaban hayatının korunmasının sadece devletin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

"Bugün burada 600 adet kınalı kekliği doğaya bırakıyoruz. Bu çalışma, hem biyoçeşitliliğin korunması hem de doğal dengeye katkı sağlamayı amaçlıyor. Keklikler, özellikle zararlı böcek ve haşerelerin kontrolünde önemli bir rol üstleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bırakılan bu hayvanlara zarar verilmemesi ve doğanın dengesine saygı gösterilmesidir." - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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