NEÜ öğrencilerinin tasarladığı sağlık kabini Hatay'a gönderildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, depremden etkilenen vatandaşlar tarafından kullanılması için tasarladıkları 'Sağlık Hizmet Birimi'ni hayırseverlerin desteğiyle üretti. Sağlık kabini, ' Konya Konteyner Kent'te hizmet vermek üzere Hatay'a gönderildi.

NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle Aydın, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Proje Koordinatörü Yüksek İç Mimar Abdülhamid Kayapınar ve öğrenciler, üretimi ve montajı tamamlanan 'Sağlık Hizmet Birimi'nde incelemelerde bulundu.

Kabinin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle Aydın, "Meydana gelen depremin ardından bölgedeki vatandaşlarımızın ciddi birçok ihtiyacı ortaya çıktı. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerimiz, Hatay'da oluşturulan konteyner kent için bir sağlık kabini tasarlamayı düşündüler. Bu çerçevede 21 metrekareden oluşan konteyneri çok işlevli bir mekana dönüştürdüler. İki sağlık personellerinin çok rahat bir şekilde hizmet verebileceği, ihtiyaç olursa barınabilecekleri, ıslak hacmi, mutfak tezgahı, yeterince dolabı, muayene odası olan konteyner bir anlamda sağlık ocağı gibi ayakta teşhis ve tedavi hizmeti verilebilecek bir mekana dönüştü. İnşallah Hatay'a ulaştırılarak hizmet vermeye başlayacak. Projenin yürütülmesi için Konya Ticaret Odası ve birçok firma destek sağladı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ekipmanlar konusunda destek oldular, yüreklendirdiler. Sevgili öğrencilerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte hepimiz az çok demeden elimizden geleni yapmalıyız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Proje Koordinatörü Yüksek İç Mimar Abdülhamid Kayapınar ise, "Kabini oluştururken özellikle Necmettin Erbakan Üniversitesinden teknik destek aldık. Sponsorlarımızın da katkılarıyla oluşturduğumuz kabinden vatandaşların en yüksek düzeyde sağlık hizmeti alabilmesi için bütün detayları düşündük. Ortalama bir sağlık ocağında bulunması gereken tıbbi cihazların neredeyse hepsini kabine yerleştirdik. Ayrıca kabinde görev alacak personelin günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için de gerekli düzenlemeler yapıldı" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin böyle bir hizmete vesile olmalarını değerli buluyorum"

Depremin yaşandığı andan bugüne kadar büyük bir çabayla deprem bölgesi için seferber olunduğunu kaydeden KTO Başkanı Selçuk Öztürk de, "İlk günlerde gıda ihtiyaçları ön plandayken zamanla çadır, konteyner, kalıcı konutlara doğru evrilen bir ihtiyaç listesi oluştu. Konya olarak biz de bölgede 2 tane konteyner kent kuruyoruz. Bu konteyner kentlerde kullanılmak üzere donanımlı bir sağlık kabini oluşturuldu. Bu özel bir proje, çünkü bu projede en büyük emeği öğrenci kardeşlerimiz harcadı. NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi akademisyenleri ve öğrenciler, hayırseverlerin desteğiyle beraber çok güzel bir sağlık kabini ürettiler. Genç kardeşlerimizin duyarlı davranarak böyle bir hizmete vesile olmalarını çok değerli buluyorum. Emeği geçen öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık kabininin üretiminde emeği geçenlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından kabin tıra yüklenerek Hatay'a gönderildi. - KONYA