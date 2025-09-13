Nepal'de Sosyal Medya Yasağı Protestoları Sonrası İlk Kadın Başbakan Göreve Geldi

Nepal'de sosyal medya yasağına karşı başlayan ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifasına yol açan protestoların ardından eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki geçici başbakan oldu.

Nepal'de hükümetin Facebook, X ve YouTube dahil sosyal medya platformlarını yasaklama kararına tepki olarak başlayan ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifasına yol açan kitlesel protestoların yankıları sürerken, ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre; 73 yaşındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in ofisinde düzenlenen törende yemin ederek geçici başbakan olarak göreve başladı. Daha önce protestocuların Discord uygulamasında yaptığı çevrimiçi ankette yoğun destek gören Karki, Nepal tarihindeki ilk kadın başbakan olarak kayıtlara geçti. Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in ofisinden yapılan açıklamada, Paudel'in Karki'nin tavsiyesi üzerine parlamentoyu feshettiği ve yeni seçimlerin 5 Mart 2026'da yapılmasının planlandığı belirtildi.

Sosyal medya yasağı krize neden olmuştu

Nepal'deki 26 sosyal medya platformu Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz hafta erişime kapatılmıştı. Başkent Katmandu ve pek çok şehirde gerçekleştirilen "Gen Z Protestoları" şiddet olaylarına sahne olmuştu. En az 51 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurmuştu. Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ve Nepal Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ise tepkiler nedeniyle istifa etmişti. - KATMANDU