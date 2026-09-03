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Nepal'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

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Nepal’de 26 Ağustos’ta Bhotekoshi Nehri’ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı bin 252’ye yükselirken, kayıp 4 bin 875 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı bin 252'ye yükselirken, kayıp 4 bin 875 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço arttı. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının bin 252'ye yükseldiğini açıklayan Nepalli yetkililer, 4 bin 875 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. Kurtarma çalışmalarının ağır iş makineleri, helikopterler ve ekskavatörler ile devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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