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Nemrut Kalderası'nda Ayı Saldırısı

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yaşayan ayıları eliyle beslemek isteyen sosyal medya fenomeni, ayının saldırısına uğradı. Ayı saldırılarıyla gündeme gelen Nemrut Kalderası ziyaretçileri tehlikeye sokuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yaşayan ayıları eliyle beslemek isteyen sosyal medya fenomeni, ayının saldırısına uğradı.

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin dikkatini çeken Nemrut Kalderası, son günlerdeki ayı saldırılarıyla gündeme gelmeye başladı. Kalderayı ziyaret eden vatandaşların yiyecek verdiği ve elleriyle beslemeye çalıştığı boz ayılar, son günlerde sıkça görülmeye başlandı. Ziyaretçiler, fotoğraf çekmek için tehlikeyi göze alarak yanına kadar sokulduğu ayıların zaman zaman saldırılarına maruz kalıyor. Daha öncesinde ziyaretçilere, araçlara ve son olarak da geçtiğimiz günlerde bir motosiklete saldıran ayıların son kurbanı bir sosyal medya fenomeni oldu. Tanıtım amaçlı videolar çekmek için Nemrut Kalderasını ziyaret eden sosyal medya fenomeni Servet Doğan, sık sık sosyal medyadan sevimli hallerini gördüğü ayıları canlı olarak görünce kendi eliyle beslemek istedi. Araç içerisinden ayıya ekmek veren Doğan, ikinci ekmeği uzatmak istediği sırada ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırmak için manevra yaptığını gören Doğan, hızlı bir hareketle saldırıdan kıl payı kurtuldu.

Yaşadığı olayı anlatan Doğan, kendisine ait sosyal medya hesabından Nemrut Kalderası ile ilgili tanıtım amaçlı videolar paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte 2 bin 250 rakım yükseklikteki kalderayı ziyaret ettiğini anlattı. Ziyaret esnasında şans eseri kalderada yaşayan ayılardan biri ile karşılaştıklarını ifade eden Doğan, "Tanıtım videoları paylaşmak üzere bir süredir Bitlis'te bulunuyorum. Bitlis'in önemli detinasyonlarından biri olan Nemrut Krateri ve Kalderası da ziyaret edip paylaşmak istediğimiz yerlerden biriydi. Bu ziyaret esnasında daha önce sıkça sosyal medyadan görme imkanı bulduğumuz ayılardan biriyle canlı olarak karşılaştık. Yanımızda ekmek vardı, araçla yanına yaklaşarak ekmek vermeye başladık. İlk ekmeği afiyetle yedi. Ancak ikinci ekmekten de birkaç parça yedikten sonra, son kalan parçayı da uzatmak istediğim anda hiç beklemediğim bir anda saldırdı. Saldıracağını hissettiğim anda ani bir refleksle camdan araç içerisine doğru çekildim. Çok şükür saldırıdan kıl payı kurtuldum, bir sorun olmadı. Ancak bir konuda da uyarıda bulunmak istiyorum. Her gün binlerce kişi kalderayı ziyaret edip, karşılaştığı bu ayıların yanına yaklaşarak beslemeye çalıştığını görüyoruz. Bu gerçekten çok tehlikeli bir durum. Kesinlikle ayılara çok yaklaşıldığında saldırgan hale gelebiliyorlar. Bu durumda istenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bizler araç içerisinde olmamızdan dolayı belki saldırıyı ucuz atlattık ama başkaları bu kadar şanslı olmayabilir. Bu yüzden bu konuya dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Bu ayrıca bizim içinde bir tecrübe oldu. Yaşadığımız bu anlara ait görüntüleri gezginhocayollarda isimli sosyal medya hesabımızdan da paylaşarak ziyaretçilerin dikkatli olmalarını sağlayacağız. Tabi en önemlisi Nemrut Kalderası kesinlikle ziyaret etmeye değer bir yer" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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