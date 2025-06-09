Nemrut Dağı Kurban Bayramı'nda Binlerce Turisti Ağırladı

Nemrut Dağı Kurban Bayramı'nda Binlerce Turisti Ağırladı
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UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 10 bin turisti zirvesinde ağırladı. Turistler, devasa heykellerin bulunduğu alanda güneşin muhteşem doğuşu ve batışını izleyerek eşsiz anlar yaşadı.

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Kurban Bayramı'nda binlerce turisti ağırladı.

'Güneşin en güzel doğup battığı yer' olarak nitelendirilen, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesi Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Devasa heykellerin yer aldığı zirveye tırmanan turistler, burada güneşin muhteşem doğuşu ve batışını izledi. Dört günlük Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 10 bin kişi zirveye tırmandı. Metrelerce yükseklikteki tümülüs etrafında yer alan heykellere hayran kalan turistler, güneşin batışıyla bu eşsiz güzelliği taçlandırıyor.

Nemrut Dağı başta olmak üzere Adıyaman'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turist sayısı geçen yılın bu dönemine göre yüzde 100 arttı.

Nemrut Dağı'nın yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, "Dünyanın en etkileyici açık hava müzelerinden biri olarak kabul edilen Nemrut Dağı'ndayız. Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce yerli ve yabancı turist ilimizi ziyaret etti. Dört gün boyunca 10 bin ziyaretçi Nemrut Dağını ziyaret etti. 7 bin 500 yerli, 2 bin 500 yabancı olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi burayı ziyaret etti. 2024 yılının nisan ile haziran ayı tarihlerine bakıldığında 41 bin yerli ve 3 bin 500'de yabancı olmak üzere yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etmiş. 2025 yılına baktığımızda ise yüzde 100 bir artış elde edildi. Yaklaşık 73 bin yerli, 10 bine yakında yabancı olmak üzere 83 bin ziyaretçi ilimizi ziyaret etmiş durumda. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 2025 yılı sonuna kadar 300 bin yerli ve yabancı olmak üzere ziyaretçi beklemekteyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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