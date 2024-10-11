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Nebioğlu İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Nebioğlu İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi
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Çaycuma'daki Nebioğlu İlkokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen trafik eğitimiyle güvenli trafik kuralları hakkında bilgi aldı. Eğlenceli ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilen eğitimde, öğrenciler trafik işaretleri ve güvenli geçişler konusunda bilgilendirildi.

Çaycuma'da Nebioğlu İlkokulu öğrencileri, emniyette trafik eğitimi aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nebioğlu İlkokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek trafik konusunda bilgilendirildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin düzenlediği eğitimde, öğrencilere güvenli trafik kuralları eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Eğitime Trafik Büro Amiri Hasan Bektaş ve polis memurları Yeşim Bayraktar ile Erol Göçer katıldı. Polis ekipleri, minik öğrencilere trafikte güvenli geçiş kuralları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik işaretlerinin önemi ve emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolü gibi konularda bilgi verdi.

Öğrenciler, interaktif ve eğlenceli bir eğitimle trafik kurallarını öğrenirken keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, trafik kazalarından korunma yöntemleri konusunda da bilgilendirildiler.

Eğitimin sonunda öğrenciler, polislere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Trafik Büro Amiri Hasan Bektaş, bu tür etkinliklerin çocuklarda trafik bilincinin erken yaşlarda gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, "Çocuklarımızı gelecekte daha güvenli bireyler olarak yetiştirmek için bu tür eğitimlere önem veriyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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