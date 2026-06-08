Nazım Hikmet, Bursa'daki Anıt Mezarı Başında Anıldı

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Şair Nazım Hikmet, ölümünün 63. yılında Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar Köyü'nde, anısına dikilen çınar ağacı ve anıt mezarının önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türk edebiyatının büyük şairi Nazım Hikmet, TKP'nin çağrısıyla, hapishane arkadaşı Ahmet Atak'ın memleketi olan Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar Köyü'nde, ölümünün 63. yılında anıldı.

Nazım Hikmet'in "Vasiyet" şiirindeki, "Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öylece gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa taş maş da istemez hani" dizelerinden esinlenilerek 2012 yılında yapılan anıt mezar ve çınar ağacı, anma programına ev sahipliği yaptı.

Anmada, büyük şairin şiirlerinden oluşan dinletinin yanı sıra, köyde yapılması planlanan ve köylülerin onay vermediği cezaevi için avukat Fırat Can Güngör de bilgilendirme konuşması yaptı.

"BU KÖYÜ YOK ETMEYE ÇALIŞAN SERMAYE DİKTASINA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Etkinlikte konuşan TKP Bursa İl Başkanı Samet Topsever, Nazım Hikmet'in şiirlerinin ve söylediklerinin sınırları aştığını, dünya emekçileri ile bu toprakların köylü ve işçilerinin ise onu bağrına bastığını ifade etti. Topsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nazım Usta, 61 yıllık ömrünün 12 yılını cezaevinde geçirdi. Bugün hala mücadele etmeye devam ettiğimiz sınıfa karşı verdiği mücadele nedeniyle 12 yılını cezaevinde geçirdi. Kıranışıklar gibi güzel bir köyü yok etmek isteyen sınıfa karşı mücadelesinde kovuşturmalarla ve baskı altında geçirdi Nazım Usta. Nazım Usta fiziksel olarak aramızdan ayrılalı uzun yıllar oldu ama maden işçilerinin direnişinde, işçilerin hak mücadelesinde, patron zorbalığına karşı direnen Sedef Tersanesi işçilerinin mücadelesinde yaşıyor. Bu kış greve çıkan ve iş bırakan Migros işçilerinin yanında yaşıyordu. Onlara destek veren komünistlerin omuzdaşı olarak Nazım Usta yaşıyor. Nazım Usta bugün burada. Sermaye diktasına karşı bir mücadelenin ateşini veren Kıranışıklar köylülerinin ve komünistlerin arasında bugün de Nazım Usta var. Ona kimse öldü diyemez. Biz, Kıranışıklar köylüleriyle bir mücadeleye başladık, onlarla yol arkadaşlığı yaptık. Kıranışıklar köylüleri bugün Türkiye Komünist Partili dostlarını köylerinde ağırlıyor. Bugün bizi onlar misafir ediyor. Bu anma programı birazdan sona erecek. Ancak bu güzel köyü yok etmeye çalışan sermaye diktasına karşı mücadelemiz omuz omuza, kol kola devam edecektir. Ben, TKP adına, Nazım'ın Partisi adına herkesi selamlıyorum."

"ANISINI KÖYÜMÜZDE YAŞATMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Köy muhtarı Ramazan Ala ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Nazım Hikmet'in hatırasını yaşatmak ve ona duyduğumuz saygıyı bir kez daha ifade etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şiirleriyle insan sevgisini, umudu ve memleket özlemini dizelerine taşıyan bir şair olan Nazım Hikmet'in anısını köyümüzde yaşatıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Kıranışıklar Köyü'nde bulunan Nazım Hikmet Anıtı, yalnızca geçmişe duyulan vefanın değil, aynı zamanda kültürümüze sahip çıkma kararlılığımızın da bir simgesidir."

Kaynak: ANKA