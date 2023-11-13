Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özmen: "Gazetecilere Saldıranlar Cezasızlıkla Ödüllendirilmemelidir"

Aydın'ın Nazilli ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde yerel muhabirlerin sözlü ve fiziksel saldırıya uğraması, Nazilli Meydanı’nda bir araya gelen gazeteciler tarafından protesto edildi. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, "Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar ifade ve basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz. Saldırganlar yine cezasızlıkla ödüllendirilmemelidir” dedi.

Aydın'ın Nazilli ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde yerel muhabirlerin sözlü ve fiziksel saldırıya uğraması, Nazilli Meydanı'nda bir araya gelen gazeteciler tarafından protesto edildi. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, "Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar ifade ve basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz. Saldırganlar yine cezasızlıkla ödüllendirilmemelidir" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen günlerde bir mekanda sigara denetimi yapıldığı esnada görüntü çeken Nazilli Havadis gazetesi muhabiri Günay Pabuşçu mekan sahipleri tarafından darp edilmişti. Bugün Nazilli Meydanı'nda Aydın Gazeteciler Sendikası Başkanı Ferdi Uzun, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve gazeteciler bir araya gelerek olaya tepki gösterdi.

"BASIN EMEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR ARTMIŞTIR"

Ümit Özmen şunları söyledi:

"Ülkemizin birçok noktasında basın emekçilerine yönelik saldırılarda ciddi bir artış dikkat çekmektedir. Ancak bu genel durumdan önceki gün itibarı ile Nazilli ve Fethiye de payını almıştır. Daha öncesinde de yine ilçemizde basın mensuplarımızın görevini yaparken engellenmesi girişimlerine tanık olmuştuk. Son 2 gün içerisinde toplumun haber alma ve bilgilenme hakkını sağlamak amacıyla görev yapan Nazilli'de Havadis Gazetesi muhabirlerinden Günay Pabuşçu ve Fethiye'de SED Medya çalışanlarından Emrullah Gök, maalesef ki menfur saldırılara maruz kalmışlardır. İlk olarak Nazilli'de önceki gün kapalı alanda sigara içildiği ihbarı alan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde bir işletmeye denetime gitmiştir. Denetimin başlanacağı sırada evrakları kontrol eden sivil bir polis memuru ile işletmedeki müşteriler arasında çıkan sözlü tartışma bir anda polis memurunun yaralanmasına kadar büyümüştür. Darp edilen emniyet personelini ve yaşanan kavgayı görüntüleyen Nazilli Havadis gazetesi muhabiri Günay Pabuşçu, iş yeri yetkilileri ve çalışanları tarafından maalesef ki üzücü bir saldırıya uğradı. Mekanın üst katına çıkan ve güvenlik kameralarının bulunmadığı bölgeye zorla götürülen Günay Pabuşçu'dan çektiği görüntülerin silinmesi tehditler eşliğinde talep edildi. Elde edilen iş yeri görüntülerinde kendisine zor kullananlara karşı direndiği görülen Pabuşçu, cep telefonuyla çektiği görüntüler zorla sildirildi. Bir benzer olay da Fethiye Belediyesi tarafından dün düzenlenen yağlı pehlivan güreşinde rakibi Mustafa Batu'ya sinirlenen, rakibinin elini kaldırarak güreşten çekilen ve seyircilerle de tartışan Kırkpınar pehlivanlarından İsmail Balaban'ın o anlarını kayda alan gazeteci meslektaşımız Emrullah Gök'ün yakasına yapışarak etrafındakilerle birlikte binlerce kişinin gözü önünde o görüntülerini zorla sildirmesidir.

"SALDIRGANLAR CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMEMELİDİR"

Tek amaçları kamuoyunu aydınlatmak olan gazetecilerimizden Günay için o kadar ileriye gidilmiş ve görevini yaptığı için yaka paça güvenlik kameralarının görmediği bir alana götürülerek zorla çektiği görüntüler sildirilmiş olmasına rağmen ilk etapta şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı alınmamıştır. Belki bu saldırı girişiminde meslektaşımız fiziki olarak aşırı derecede mağdur olmamış olabilir ancak saldırganlar hakkında işlem yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına ve daha üzücü bir olayların gerçekleşmesine neden olacaktır. Nazilli'de yaşanan Anayasa'nın 26 ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün engellenmesi başta olmak üzere kişi hürriyetinden yoksun bırakarak alıkoyma, tehdit, hakaret, darp, gasp ve suç delillerinin karartılması eylemlerine karışanların serbest kalması sonrası Nazilli Gazeteciler Cemiyeti olarak yaptığımız girişimler ve tepkilerle olaya karışan 5 kişinin gözaltına alınması sağlanmıştır. Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar ifade ve basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz. Gelinen noktada gazetecilere görevlerini yaptıkları için yöneltilen tehdit ve saldırılar hem hukuksuz hem de haksızdır. Saldırganlar yine cezasızlıkla ödüllendirilmemelidir. Meslektaşlarımızı hedef gösteren, tehdit eden, sözlü ve fiziksel şiddet uygulayanların en kısa sürede cezalandırılması gereklidir. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla ödüllendirilmemesi için Nazilli ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağırıyoruz. Halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik saldırıları yapanları kınıyor, görevi sırasında yaralanan polis memurumuza ve meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyor, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."