Nazilli'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Aynı Aileden 5 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı Yerel Haberler Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, bugün Başaran Mahalle Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, bugün Başaran Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Başaran Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli'ye hastaneye gittikten sonra çarşıda yemek için bir restorana giden ve tarım işçiliği yapan Karaboğa ailesinden Neslihan Karaboğa (38), kızları Lale Nur (11) ve Cansu Karaboğa (4), görümcesi Fatma Karaboğa (45) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10), Başaran Mahalle Camisi'nde kılının cenaze namazı sonrası Başaran Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Aile üyeleri güçlükle ayakta durduğu cenaze törenine, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, mülki idari erkan ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: ANKA / Yerel Nazilli Aydın Yerel Haberler

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