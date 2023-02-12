Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'de 'Yeniden doğduk' diyen depremzede çocuklara pasta sürprizi

Yerel Haberler

Nazilli'de 'Yeniden doğduk' diyen depremzede çocuklara pasta sürprizi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, deprem bölgesinden Nazilli'ye gelen çocukları Hangar Kafe ve Restoran'da ağırlayarak, pasta ikram etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, deprem bölgesinden Nazilli'ye gelen çocukları Hangar Kafe ve Restoran'da ağırlayarak, pasta ikram etti.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve ülke genelinde maddi ve manevi yıkıma neden olan depremin ardından ikinci aşamaya geçtiklerini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, depremzede çocukları Hangar Kafe ve Restoran'da ağırladı. Sohbet esnasında 'biz yeniden doğduk' diyen çocuklara ise personeller pasta sürprizi yaptı. Çocuklarla birlikte mumları üfleyen Başkan Özcan; "Her biriniz bizler için çok kıymetlisiniz. Sizlerin en iyi şekilde Nazillimizde ağırlanmanız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Sizleri her zaman dinleyen, yanınızda olan ve derdinizi paylaşabileceğiniz bir abiniz olduğunu unutmayın. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Pasta sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, Başkan Özcan ve personellerine teşekkür etti. - AYDIN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kürşat Engin Özcan Nazilli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title