Nazilli'de Kurban Kesimlerinde Kontroller Sıkı Tutuluyor

Nazilli'de Kurban Kesimlerinde Kontroller Sıkı Tutuluyor
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Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kurbanlık hayvan kesim yerlerinde denetimleri kesintisiz sürdürerek halk ve hayvan sağlığını gözetti. Hijyenik şartlar için bilgilendirme ve önleyici tedbirler alındı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde kurbanlık hayvan kesim yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürdü. Yapılan denetimlerde, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı ön planda tutulurken, kesim işlemlerine de iştirak edildi.

Yetkililer, kurban kesimlerinin hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi ve gerekli uyarılarda bulundu. Ayrıca ihbarı zorunlu hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınarak, sahada aktif gözetim gerçekleştirildi. Bayram öncesinde ilçe hayvan pazarına getirilen ancak satılamayan kurbanlık hayvanlar için de Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sevk raporları düzenlendi. Nazilli'deki ekiplerin uygulamaların, hem vatandaşların sağlığının korunması hem de hayvanların refahının gözetilmesi açısından örnek teşkil ederek hayvan refahı korunmasında önemli bir rol oynadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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