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Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Anne Adaylarına Kesintisiz Devam Ediyor

Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Anne Adaylarına Kesintisiz Devam Ediyor
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda anne adaylarına kapsamlı eğitimler veriliyor. Programda gebelik öncesinden doğum sonrasına kadar; bebek gelişimi, sağlık kontrolleri, bağışıklama, beslenme, hijyen, riskli durumlar, doğum yöntemleri ve yenidoğan bakımı anlatılıyor. Fizyoterapist eşliğinde nefes teknikleri ve güvenli egzersizler uygulanıyor. Kayıt için 0256 502 87 47 aranabilir.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirmeleri amacıyla eğitimler aralıksız devam ediyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Gebe Okulu programı kapsamında anne adaylarına gebelik öncesinden doğum sonrasına kadar uzanan süreçte kapsamlı eğitimler veriliyor. Alanında uzman ebeler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, gebeliğin oluşumu, bebeğin anne karnındaki gelişim süreci, düzenli sağlık kontrollerinin önemi, gebelikte bağışıklama uygulamaları ve rutin tetkikler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Eğitimlerde ayrıca gebelik döneminde anne adaylarında görülebilecek fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, günlük yaşam aktiviteleri ve gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklara yönelik çözüm önerileri de anlatılıyor. Anne adaylarına gebelikte görülebilecek riskli durumlar ve acil hallerde izlenmesi gereken yollar konusunda da bilgi veriliyor.

Program kapsamında doğum sürecinin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından faydaları, lohusalık dönemi, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek aile planlaması yöntemleri de ele alınıyor.

Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık çalışmaları, kas ve iskelet sistemini destekleyen güvenli egzersizler ile doğum öncesi zihinsel hazırlık konularında anne adaylarına uygulamalı eğitim veriliyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tüm anne adaylarını Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'na davet ederek, kayıt ve bilgi almak isteyen vatandaşların 0256 502 87 47 numaralı telefondan başvuru yapabileceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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