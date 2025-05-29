Nazilli'de 40 okuldan geri dönüşüm şenliği

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tüm okulların katılımıyla geri dönüşüm projesi gerçekleşti. Her okul kendi standını açarak evde kullanılmayan, çöpe gidecek atık malzemeleri kullanarak timsahtan baykuşa, caretta caretta'dan file, uçaktan astronot kıyafetine kadar yüzlerce eser yaptı. Öğrencilerin projeleri arkadaşlarından da tam not aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı 'Sıfır atık' projesine tüm okullardan destek geliyor. Sıfır atık projesine Nazilli'den bin 200 öğrenci destek verdi. İlçedeki tüm okulların katılımı ile hazırlanan sıfır atık sergisi Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve davetlilerin katılımı ile açıldı.

"Öğrencilerin sıfır atıklardan yapmış oldukları binlerce eser sergilendi"

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında uygulamaya koyduğu 14 proje kapsamında Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi' sergisi açıldı. Açılış sonrasında sergiye katılım sağlayan ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulları olmak üzere toplam 40 kurumun yer aldığı sergide öğrencilerin sıfır atıklardan yapmış oldukları binlerce eser sergilendi. Birbirinden ilginç temaların yer aldığı sergide yine çocuklar tarafından hazırlanan atık malzemelerden oluşturulan onlarca kıyafet profesyonelleri aratmayan mini bir defile ile yine çocuklar tarafından tanıtıldı. Spor salonunu dolduran eserleri görmeye gelenlere öğrenciler tarafından canlı müzik sunumu yapıldı.

"Geri dönüşümü koruyalım"

Şenliğe annesi ile birlikte hazırladığı atıklardan oluşan kıyafetle katılan Gerçek Zafer İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Nora Nehir Çetinkaya: "Buraya gelmek gerçekten çok heyecan verici. Ben 3 yıldır Gerçek Zafer İlkokulunda okuyorum. ve tekrar söylemek istiyorum ki burada olmak gerçekten çok heyecanlı. Bu kıyafetimi sıfır atık projesi için yapmıştım. Gerçekten çok mutluyum. Annemle birlikte yaptığım ve bu kıyafetin anlamı şu; atıklarımızı ayrıştırarak çöplüklere atalım ve geri dönüşümü koruyalım. Çöp poşeti, karton ve üstünde küçük süsler kullandım. Şapka da kartondan ve çöp poşetinden yaptık. Çiçekleri annem yaptı. Atık malzemelerimizi ayrıştırarak hem geri dönüşüm kutusuna atmalıyız ve sıfır atığı korumalıyız" dedi.

"Binlerce projemiz var"

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de yaptığı bilgilendirmede; "Sıfır atık projesi Türkiye'de Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde yürütücülüğünde gerçekleştirdiğimiz bir proje. Nazilli'miz de 2017 yılından beri katılım sağlamakta. Bizim binlerce projemiz var. Tüm okullarımızda her kademede ilkokulunda, ortaokulundan, lisesine, ana sınıfına kadar bütün kademelerde özel eğitim okullarımız dahil olmak üzere katıldı. İl 1.'si olan projemiz var. İnşallah Türkiye birinciliği de bekliyoruz. O da burada sergileniyor. Amacımız burada Türkiye'de sıfır atığın Nazilli'mizde sıfır atık anlamının ne olduğunu, atık kültürünün gelişmesini sağlamak. Bu anlamda da Nazilimizde çok güzel çalışmalarımız var. Binlerce proje gerçekleştirdik. Okul öncesinden liseye kadar tüm okullarımız bu projede yer aldılar" dedi.