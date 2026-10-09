NATO'nun sosyal medya paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri yer aldı

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Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) tarafından "NATO, her çözünürlükte güvenliğimizi sağlıyor" açıklamasıyla yapılan sosyal medya paylaşımında, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri yer aldı.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir savaş gemisinin görüntüleri yer aldı. "NATO her çözünürlükte güvenliğimizi sağlıyor" ifadelerine yer verilen paylaşımda, F-495 borda numaralı Gabya sınıfı TCG Gediz fırkateyni seyir halindeyken görüldü. Paylaşımda, görüntünün kalitesi kademeli olarak artırılarak, video çözünürlüğü üzerinden espri yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı